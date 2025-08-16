Bức tranh giá rẻ bất ngờ là tác phẩm trị giá 50.000 bảng

Một bức tranh bị bỏ quên trong kho suốt nhiều năm được xác nhận là tác phẩm của danh họa New Zealand Frances Hodgkins, nâng giá trị từ 35 bảng lên tới 50.000 bảng Anh.

Bức tranh mà Robjn Cantus mua năm 2019 với giá 35 bảng Anh đã được xác nhận là tác phẩm của Frances Hodgkins. Ảnh: Robjn Cantus.

Một bức tranh được một blogger nghệ thuật mua với giá chỉ 35 bảng Anh nay được xác nhận là tác phẩm của danh họa New Zealand Frances Hodgkins, trị giá tới 50.000 bảng (gần 1,6 tỷ đồng ), BBC đưa tin.

Chủ nhân bức tranh là Robjn Cantus, sống gần Cambridge (Anh). Ông mua tác phẩm này năm 2019 khi Hội đồng hạt Hertfordshire thanh lý bộ sưu tập nghệ thuật giữa thế kỷ 20. Ban đầu, cả hai bức tranh trong cùng lô đều được cho là của họa sĩ Vera Cunningham. Tuy nhiên, chương trình Fake or Fortune (Giả hay thật giá) của BBC One đã phát hiện tác phẩm thực chất là của Frances Hodgkins.

Mary Kisler, nhà sử học nghệ thuật hàng đầu New Zealand, chuyên nghiên cứu về Hodgkins, khẳng định: “Tôi hoàn toàn chắc chắn đây là tác phẩm của Frances Hodgkins”.

Frances Hodgkins sinh ra tại New Zealand, rời quê hương vào năm 1901 và dành phần đời còn lại sống, sáng tác ở châu Âu. Bước ngoặt trong sự nghiệp đến vào năm 1929, khi họa sĩ kiêm bạn thân Cedric Morris giới thiệu bà tham gia nhóm nghệ thuật Seven & Five Society, triển lãm cùng những tên tuổi lớn như Barbara Hepworth, Ben Nicholson và Henry Moore.

Đến thập niên 1940, tác phẩm của bà được báo chí Anh ca ngợi. Tuy vậy, hiện Frances Hodgkins ít được biết đến bên ngoài New Zealand, nơi các bảo tàng vẫn tích cực sưu tầm và đưa tranh của bà trở về quê hương, theo lời Robjn Cantus.

Hai MC Fiona Bruce và Philip Mould đã khám phá những bí mật ẩn sau bức tranh này. Ảnh: BBC Studio.

Ông Cantus mua hai bức tranh trong cùng một lô thuộc chương trình Pictures for Schools, sáng kiến nghệ thuật công cộng khuyến khích các trường học ở Anh mua và trưng bày tác phẩm nghệ thuật đương đại.

Ông trả 35 bảng cho cả hai nhưng chỉ định giữ một bức, còn bức của Hodgkins được để trong một nhà kho mà ông dùng để cất đồ. Sau khi đăng ảnh lên blog, ông nhận được bình luận nghi ngờ đây là tác phẩm của Hodgkins, từ đó bắt đầu hành trình xác minh, dẫn đến sự xuất hiện trong Fake or Fortune.

Vì bức tranh không có hồ sơ xuất xứ, quá trình nghiên cứu có sự tham gia của các chuyên gia mỹ thuật, nhà sử học và một nhân viên lưu trữ. Họ cho rằng trong quá trình trưng bày ở trường học, bức tranh có thể bị hỏng khung, làm mất nhãn gốc. Do thay đổi nhân sự tại hội đồng, khi tranh được trả lại, không ai dán nhãn mới xác định đây là tác phẩm của Hodgkins, khiến nó bị “ẩn danh” suốt nhiều năm và không được định giá đúng.

Sau khi đối chiếu với nhiều tác phẩm khác của Hodgkins, Kisler khẳng định bức tranh “ăn khớp hoàn toàn” với phong cách của bà, thậm chí đây có thể là October Landscape, tác phẩm thất lạc. Bức tranh được cho là khắc họa mỏ vàng La Mã cổ, Hodgkins vẽ khi sống ở xứ Wales ở tuổi 73.

Chuyên gia nghệ thuật Philip Mould đánh giá, việc xác nhận này “hoàn toàn xứng đáng” với mức định giá 40.000-50.000 bảng và giúp bức tranh được công nhận, trưng bày rộng rãi hơn trong tương lai.

Cantus cho biết ông không định bán tác phẩm. “Thật vui khi biết nó từng được treo ở nhiều trường học, để học sinh thưởng thức”, ông nói.

Hội đồng hạt Hertfordshire thừa nhận tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội gây quỹ cao hơn, nhưng cho rằng họ đã định giá dựa trên thông tin tốt nhất vào thời điểm đó.