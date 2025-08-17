Ước tính 2 triệu USD cho bức tranh bằng phân voi

Tác phẩm "Blossom" (1997) đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Chris Ofili, sử dụng chất liệu đặc trưng là phân voi và nhựa cây, dự kiến thu về 1,3-2 triệu USD.

Bức tranh Blossom (1997) của họa sĩ người Anh gốc Nigeria Chris Ofili, người từng giành giải Turner danh giá, lần đầu tiên được đưa ra đấu giá tại nhà đấu giá Christie’s (London, Anh) vào ngày 15/10. Tác phẩm được ước tính sẽ đạt mức giá từ 1-1,5 GBP (khoảng 1,3- 2 triệu USD ), theo The Guardian.

Tác phẩm được sáng tác 1 năm trước khi Ofili trở thành nghệ sĩ da màu đầu tiên nhận giải Turner vào năm 1998. Bức tranh là sự kết hợp độc đáo giữa biểu tượng tôn giáo, văn hóa đại chúng và hình ảnh mang tính biểu tượng của châu Phi, sử dụng các chất liệu đặc trưng của Ofili như nhựa cây, kim tuyến và phân voi.

Christie’s nhận định đây là lần hiếm hoi một tác phẩm chất lượng tương đương "The Holy Virgin Mary" xuất hiện trên thị trường kể từ sau phiên đấu giá năm 2015. Ảnh: David Zwirner.

Tác phẩm khắc họa hình ảnh một người phụ nữ với bầu ngực để lộ, đầu đội một bông hoa màu cam nổi bật trên mái tóc afro, cùng dòng chữ “Blossom” được viết dọc ở phía bên trái, khắc vào những quả cầu làm từ phân voi.

“Đây là một trong những bức tranh thú vị nhất mà tôi từng làm việc trong thời gian dài. Các tác phẩm khổ lớn của Ofili rất hiếm xuất hiện trên thị trường đấu giá”, Tessa Lord, trưởng bộ phận nghệ thuật hậu chiến và đương đại tại Christie’s London, nhận định.

Sinh ra tại Manchester (Anh), Ofili từng học tại Chelsea College of Arts và Royal College of Art. Ông đại diện Vương quốc Anh tại Venice Biennale 2003, hiện sống và làm việc giữa London, New York và Trinidad (Caribe).

Blossom từng được trưng bày trong triển lãm hồi cố tại Tate Britain năm 2010 và tại New Museum (New York) giai đoạn 2014–2015.

Tác phẩm này đánh dấu một năm quan trọng trong sự nghiệp của Ofili, khi triển lãm cá nhân của ông vào năm 1997 tại Southampton City Art Gallery, Serpentine Gallery ở London và Whitworth Art Gallery ở Manchester đã củng cố đề cử của ông cho giải Turner, mở đường cho chiến thắng lịch sử sau đó.

Phong cách của Ofili, thường được ví như “nghệ thuật punk”, chịu ảnh hưởng từ các nghệ sĩ như Jean-Michel Basquiat và Philip Guston, nổi bật với sự táo bạo và khiêu khích, đặc biệt qua việc sử dụng phân voi và hình ảnh khiêu dâm.

Cùng với Blossom, phiên đấu giá lần này còn giới thiệu 4 tác phẩm của họa sĩ người Scotland Peter Doig, cũng lần đầu tiên được đưa ra đấu giá, gồm Ski Jacket, Country Rock, Concrete Cabin và Yara.

Ngoài ra, bộ sưu tập còn bao gồm tác phẩm 1981-82 của Jean-Michel Basquiat và Hon (She) của nghệ sĩ Thụy Điển Karin Mamma Andersson. Bộ sưu tập này thuộc về Ole Faarup, doanh nhân thiết kế và nhà từ thiện người Đan Mạch quá cố, ông đã sưu tầm các tác phẩm trong suốt 50 năm.

Toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá sẽ được chuyển đến Quỹ Nghệ thuật Ole Faarup, nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ trong và ngoài nước Đan Mạch thông qua việc đưa tác phẩm vào các bảo tàng trên toàn thế giới.

Ofili là một trong những họa sĩ tiêu biểu của Anh trong thập niên 90 và đầu những năm 2000. Ảnh:Ike Edeani /ARTnews

Tessa Lord nhấn mạnh rằng hai tác phẩm nổi bật nhất trong bộ sưu tập đến từ Ofili và Doig, 2 nghệ sĩ có mối liên hệ cá nhân khi từng học cùng tại Chelsea College of Arts.

Trước đây, bức The Holy Virgin Mary của Ofili từng gây tranh cãi vì khắc họa một Đức Mẹ Đồng Trinh da màu được bao quanh bởi các hình ảnh từ phim blaxploitation và tạp chí khiêu dâm, đã được bán với giá 3,9 triệu USD tại Christie’s vào năm 2015.