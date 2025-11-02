Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Thợ sơn rơi từ tầng cao xuống trúng người dân ở TP.HCM

  • Chủ nhật, 2/11/2025 23:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thợ sơn rơi từ trên cao, may mắn thoát nạn nhờ trúng tấm bạt nhà hàng xóm nhưng bạt rách, khiến anh tiếp tục rơi trúng người đi đường, cả hai phải nhập viện.

Thợ sơn rơi từ trên cao xuống, đè trúng người dân ở TP.HCM Sự việc xảy ra vào ngày 1/11 tại phường Bến Thành, TP.HCM.

Ngày 2/11, lãnh đạo UBND phường Bến Thành, TP.HCM xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một thợ sơn bị rơi từ tầng cao xuống trong lúc làm việc, may mắn không có thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng trưa 1/11, anh N.M.N. (18 tuổi, thợ sơn) đang thi công sơn sửa mặt tiền căn nhà số 14 đường Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành) thì bị trượt ngã khỏi thang.

Cú ngã khiến anh rơi sang tấm bạt che của căn nhà số 16 kế bên.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy anh N. rơi từ độ cao khá lớn, tạo ra tiếng động mạnh. Nhờ rơi trúng tấm bạt che, lực va đập được giảm bớt, tuy nhiên tấm bạt bị rách, khiến anh tiếp tục rơi xuống và trúng một người dân đang đứng phía dưới.

Ngay sau vụ việc, Công an phường Bến Thành nhanh chóng có mặt hỗ trợ, đưa anh N. và người bị rơi trúng đến bệnh viện sơ cứu. Rất may, cả hai chỉ bị thương nhẹ, sức khỏe đã ổn định và được xuất viện sau đó.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Xóm đạo Tha La rực sáng trong lời kinh và ánh nến cầu hồn

Hàng nghìn giáo dân xóm đạo Tha La (phường Trảng Bàng, Tây Ninh) thắp nến, dâng hương tưởng nhớ người đã khuất trong lễ Các Đẳng Linh Hồn tối 1/11.

5 giờ trước

Đừng làm việc quá sức

Theo tác giả James Suzman, Đông Á được coi là khu vực đang phải chịu hậu quả nặng nề từ thực trạng nhân viên làm việc quá sức. Những con số đáng báo động về "văn hóa 996" ở Trung Quốc, hiện tượng "karoshi" (làm việc đến chết) tại Nhật Bản... được đề cập trong cuốn sách Lịch sử việc làm khiến chúng ta phải giật mình.

https://tienphong.vn/tho-son-roi-tu-tang-cao-xuong-trung-nguoi-dan-post1792814.tpo

Theo Nguyễn Dũng/Tiền Phong

thợ sơn rơi Thành phố Hồ Chí Minh rơi trúng người tphcm tai nạn đường phố

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý