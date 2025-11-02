Thợ sơn rơi từ tầng cao xuống trúng người dân ở TP.HCM

Thợ sơn rơi từ trên cao, may mắn thoát nạn nhờ trúng tấm bạt nhà hàng xóm nhưng bạt rách, khiến anh tiếp tục rơi trúng người đi đường, cả hai phải nhập viện.

Thợ sơn rơi từ trên cao xuống, đè trúng người dân ở TP.HCM Sự việc xảy ra vào ngày 1/11 tại phường Bến Thành, TP.HCM.

Ngày 2/11, lãnh đạo UBND phường Bến Thành, TP.HCM xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một thợ sơn bị rơi từ tầng cao xuống trong lúc làm việc, may mắn không có thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng trưa 1/11, anh N.M.N. (18 tuổi, thợ sơn) đang thi công sơn sửa mặt tiền căn nhà số 14 đường Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành) thì bị trượt ngã khỏi thang.

Cú ngã khiến anh rơi sang tấm bạt che của căn nhà số 16 kế bên.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy anh N. rơi từ độ cao khá lớn, tạo ra tiếng động mạnh. Nhờ rơi trúng tấm bạt che, lực va đập được giảm bớt, tuy nhiên tấm bạt bị rách, khiến anh tiếp tục rơi xuống và trúng một người dân đang đứng phía dưới.

Ngay sau vụ việc, Công an phường Bến Thành nhanh chóng có mặt hỗ trợ, đưa anh N. và người bị rơi trúng đến bệnh viện sơ cứu. Rất may, cả hai chỉ bị thương nhẹ, sức khỏe đã ổn định và được xuất viện sau đó.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.