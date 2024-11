Thời điểm để quan hệ tình dục an toàn

Tình dục có thể mang lại nhiều lợi ích. Đặc biệt, có một số thời điểm "yêu" sẽ giúp bạn tận hưởng khoảnh khắc thăng hoa, khoái cảm tốt hơn.

Đời sống tình dục lành mạnh có lợi cho sức khỏe tổng thể của cặp đôi. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Thời điểm tốt nhất để quan hệ tình dục sẽ khác nhau đối với mỗi người và các cặp đôi. Nhưng mỗi thời điểm trong ngày đều có những lợi ích riêng.

Điều đầu tiên vào buổi sáng

Theo Healthline, nếu bạn không phải là người dậy sớm, khả năng điều này xảy ra có thể thấp, nhưng các chuyên gia đồng ý rằng buổi sáng ngay khi thức dậy là một trong những thời điểm tốt nhất cho "chuyện ấy".

"Yêu" thời điểm này mang lại nhiều lợi ích, từ việc tập thể dục nhẹ vào buổi sáng cho đến bắt đầu ngày mới với lượng hormone dễ chịu.

Tiến sĩ Dawn Michael, nhà tình dục học lâm sàng, chuyên gia về mối quan hệ và là tác giả cuốn sách My Husband Wont Have Sex With Me, cho biết: "Mức testosterone tự nhiên cao nhất trong cơ thể đàn ông vào buổi sáng, đó là lý do nam giới có xu hướng cương cứng vào thời điểm này". Với những người dậy sớm, đây cũng là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới.

Ngoài ra, quan hệ tình dục buổi sáng có thể thú vị hơn vì cơ thể rất thoải mái. Sàn xương chậu của nam giới không co lại do căng thẳng và nhịp tim thấp hơn, điều này có thể giúp bạn thả lỏng và cảm thấy khoái cảm hơn.

Trong các dịp nghỉ lễ

Tất nhiên, bạn sẽ không đợi đến kỳ nghỉ để thân mật với bạn đời của mình, nhưng dịp nghỉ lễ chắc chắn là một trong những thời điểm tốt nhất.

Thông thường, trách nhiệm và công việc là một trong những nguyên nhân tiêu diệt ham muốn tình dục lớn nhất, vì vậy, bất cứ khi nào bạn có thể rời xa môi trường bận rộn hàng ngày, tình dục thường sẽ mang tính kết nối nhiều hơn. Trong mỗi kỳ nghỉ, chúng ta sẽ tập trung vào bạn đời của mình và muốn được ở bên nhau nhiều hơn.

Sau khi tập luyện

Theo tạp chí Women's Health, khi bạn đổ mồ hôi sau khi tập thể dục, tình dục có thể là điều cuối cùng trong danh sách mong muốn. Tuy nhiên, "yêu" sau khi tập luyện lại thực sự mang lại một số lợi ích quan trọng.

Trên thực tế, nghiên cứu của Đại học Texas (Mỹ) đã phân tích và nhận thấy tập thể dục có thể cải thiện đáng kể ham muốn tình dục ở phụ nữ. Ngoài ra, trong khi tập thể dục, cơ thể bạn sẽ giải phóng endorphin, tạo cảm giác dễ chịu, điều này có thể giúp bạn có tâm trạng tốt hơn và tăng mức năng lượng cho quan hệ tình dục.

"Yêu" sau khi tập thể dục mang lại nhiều điều thú vị cho các cặp đôi. Ảnh minh họa: Fitnesselement.

Bất cứ khi nào trong kế hoạch

Lên kế hoạch cụ thể về thời gian quan hệ tình dục không phải là điều lãng mạn nhất, nhưng các chuyên gia về tình dục đều đồng ý rằng đó là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên cuộc hôn nhân lành mạnh và hạnh phúc.

Trước khi đi ngủ

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng rất nhiều cặp đôi không đi ngủ cùng một lúc. Việc đi ngủ cùng nhau là điều quan trọng để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Ngoài ra, sau khi thân mật, não của bạn sẽ tiết ra một loại "cocktail hóa học" chứa các hormone tạo cảm giác dễ chịu như serotonin và oxytocin. Những hormone này có tác dụng thư giãn, giảm căng thẳng, tăng mức độ buồn ngủ và giúp bạn ngủ sâu hơn. Điều này đặc biệt tốt với những người thường xuyên bị mất ngủ.