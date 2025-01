Thời điểm 'vàng' giúp giảm mỡ nhanh nhất

Để quá trình giảm cân, đốt cháy mỡ nhanh nhất, bạn nên chú ý tới cả thời điểm tập thể dục và ăn uống trong ngày.

Lựa chọn đúng thời điểm tập thể dục sẽ giúp nỗ lực giảm cân hiệu quả hơn. Ảnh minh họa: Self.

Giảm cân là quá trình đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm. Khi bạn đang trên hành trình giảm cân, điều cần thiết là phải xem lại thói quen hàng ngày - như ăn uống và tập thể dục - để tối ưu hóa thành công. Cho dù đó là chế độ ăn kiêng, bài tập hay các hoạt động nhỏ mà bạn thực hiện, tất cả điều này đều tạo nên sự khác biệt lớn trong cân nặng.

Tuy nhiên, nhiều người thường bối rối về thời điểm trong ngày nên tập thể dục hoặc ăn uống để hỗ trợ tốt nhất cho mục tiêu giảm cân.

Thời điểm ăn uống

Chia sẻ với Eat This, Not That, chuyên gia dinh dưỡng Melissa Mitri cho hay cơ thể người thường tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn vào đầu ngày, và sử dụng thực phẩm thay vì lưu trữ dưới dạng chất béo. Các hormone như insulin có thể là lý do cho những điều này. Chúng hiệu quả hơn nhiều vào đầu ngày để phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể.

Theo Mitri, thời điểm tốt nhất là từ 7h đến 15h. Chỉ ăn trong những giờ này có thể giúp giảm cân hiệu quả, kiểm soát huyết áp và cải thiện tâm trạng.

"Bạn nên tiêu thụ phần lớn lượng calo sớm hơn trong ngày, lên lịch ăn trong khoảng thời gian từ 8 đến 12 giờ, chẳng hạn 8h đến 20h, để bạn nhịn ăn trong ít nhất 12 giờ và cho cơ thể cũng như quá trình trao đổi chất được nghỉ ngơi. Việc thiết lập khung thời gian nhịn ăn này được cho là có lợi cho việc giảm cân hơn bất kỳ thời gian giới hạn cụ thể nào cho việc ăn uống", chuyên gia này khuyến cáo.

Ngoài ra, chuyên gia Mitri nhận định ăn nhiều protein hơn vào bữa sáng có thể giúp giảm lượng calo tổng thể, điều chỉnh hormone gây đói và giảm cảm giác thèm ăn. Nghiên cứu cho thấy cơ thể chúng ta đốt cháy nhiều calo hơn sau bữa ăn sáng so với sau bữa tối.

Để giảm cân tốt nhất, bạn cũng cần chú ý tới thời điểm ăn uống. Ảnh minh họa: Azdietitians.

Thời điểm tập thể dục

Theo Kênh truyền hình CNN News18 (Ấn Độ), tập thể dục vào buổi sáng được phát hiện là cải thiện quá trình trao đổi chất, có nghĩa là nó sẽ tiếp tục đốt cháy calo trong suốt cả ngày. Trên thực tế, tập thể dục vào buổi sáng cũng giúp bạn ngủ ngon hơn so với tập vào buổi tối.

Theo nghiên cứu của Đại học New South Wales, các nhà khoa học nhận thấy tập thể dục vào buổi sáng (trước bữa sáng) là thời điểm hiệu quả nhất cho các bài tập tim mạch, đặc biệt là để giảm cân. Tập thể dục buổi sáng cũng giúp bạn tỉnh táo hơn. Endorphin được giải phóng trong quá trình tập thể dục sẽ giúp bạn bắt đầu ngày mới với sự tích cực và phấn khích.

Tập thể dục buổi sáng cũng có thể thúc đẩy tâm trạng của một người nhiều hơn là tập thể dục buổi tối. Hơn nữa, nó sẽ làm tăng sự tỉnh táo trong suốt cả ngày. Dữ liệu cho thấy tập thể dục buổi sáng thường xuyên có thể giúp bạn tập thể dục đều đặn hơn và hỗ trợ giảm cân tốt hơn so với tập thể dục vào cuối ngày.

Theo Eating Well, bác sĩ dinh dưỡng Mike Masi, một huấn luyện viên cá nhân tại Mỹ, cho biết tập thể dục vào buổi sáng giúp mọi người dễ dàng tuân thủ các bài tập của mình vào đầu ngày. Nếu bạn tập thể dục vào cuối ngày, các trách nhiệm khác có thể phát sinh khiến bạn không thể tập thể dục hoặc quá mệt mỏi sau một ngày dài.

Trong khi đó, tập thể dục buổi tối được phát hiện có hiệu suất tốt hơn. Bài báo được công bố trên tạp chí Sinh lý học Ứng dụng châu Âu cho rằng các bài tập chân kỵ khí tối đa tốt hơn vào buổi tối. Tập luyện buổi tối dường như là giờ tốt nhất để xây dựng cơ bắp, tập luyện cường độ cao và tập luyện sức mạnh, bao gồm tập tạ và thể dục nhịp điệu cường độ cao.