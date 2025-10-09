Thu hồi số công bố 8 loại kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Công ty ASEAN xin thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 8 sản phẩm Anessa, Skin Aqua do không còn kế hoạch kinh doanh.

Bộ Y tế vừa ra quyết định thu hồi Phiếu công bố sản phẩm Anessa Tone Up Brightening UV Sunscreen Gel SPF50+ PA++++. Ảnh: Bonita.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 8 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại XNK ASEAN làm đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Theo quyết định, các sản phẩm bị thu hồi gồm các dòng kem chống nắng nổi tiếng như Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk SPF50+ PA++++, Anessa Tone Up Brightening UV Sunscreen Gel SPF50+ PA++++, cùng các sản phẩm Skin Aqua Tone Up UV Essence (các phiên bản Mint Green, Happiness Aura Rose, Latte Beige và Lavender).

Những sản phẩm này được sản xuất bởi hai thương hiệu lớn của Nhật Bản là Shiseido Japan Co., Ltd. và Rohto Pharmaceutical Co., Ltd., được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4/2025.

Theo văn bản của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại XNK ASEAN, doanh nghiệp đề nghị thu hồi tự nguyện do không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm trên. Công ty cũng cam kết chưa nhập khẩu, phân phối hoặc lưu hành các sản phẩm này tại thị trường Việt Nam.

Quyết định thu hồi này thay thế Quyết định số 529/QĐ-QLD ngày 7/10/2025, do văn bản trước đó thiếu phần "Nơi nhận".

Cục Quản lý Dược yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại XNK ASEAN cùng Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định.