Thực hư clip 'nữ sinh lớp 10 bị dụ dỗ, bắt cóc' ở sảnh chung cư Hà Nội

Đại diện ban quản trị chung cư 17T2 Trung Văn (Hà Nội) cho biết tin đồn bắt cóc nữ sinh lớp 10 đang lan truyền là sai sự thật, xuất phát từ hiểu nhầm.

Người đàn ông xuất trình thẻ ngành công an để tránh bé gái bị hoảng sợ. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 31/10, mạng xã hội lan truyền video với nội dung "nữ sinh lớp 10 suýt bị người đàn ông giả danh công an dụ dỗ đi theo". Địa điểm xảy ra vụ việc được xác định là tại chung cư 17T2 Trung Văn (phường Đại Mỗ, Hà Nội).

Trong một video trích từ camera giám sát tại sảnh tòa nhà, sự việc được ghi nhận xảy ra vào chiều 30/10. Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh nhạt, đưa chiếc thẻ màu đỏ để nữ sinh kiểm tra rồi rời đi.

Bài đăng ban đầu cho biết nữ sinh đã có thái độ "tỉnh táo, quyết liệt" và không đi theo kẻ lừa đảo, đồng thời cho biết gia đình đã thông báo cho ban quản trị và ban quản lý, báo cáo lên công an để làm rõ. Những thông tin, hình ảnh lan truyền khiến nhiều người hoang mang.

Tuy nhiên, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện ban quản trị chung cư 17T1 và 17T2 Trung Văn cho biết: "Những chuyện đó là không có thật, phía ban quản lý cũng đã đưa thông tin đính chính".

Theo thông báo từ ban quản lý chung cư, thông tin nữ sinh suýt bị bắt cóc xuất phát từ hiểu nhầm. Người đàn ông trong câu chuyện là cư dân sống ở tòa nhà bên cạnh, do kẹt cửa kính ôtô nhưng tay quá to không thể mở nên mới nhờ nữ sinh luồn tay vào lấy đồ bên trong. Để cô bé yên tâm, người này sau đó đã xuất trình thẻ ngành công an.

Một số cư dân chứng kiến từ xa, không nắm rõ tình hình nên đã quay lại clip, chia sẻ với nội dung "nghi ngờ bắt cóc trẻ em", khiến hiểu nhầm lan rộng từ nhóm cư dân ra các kênh bên ngoài.