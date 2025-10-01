Thương hiệu bánh mì ở TP.HCM đóng cửa sau 21 năm

Ra đời năm 2004, thương hiệu Bready - Bánh mì tươi chính thức đóng cửa từ ngày 1/10, khiến nhiều người dân ở TP.HCM tiếc nuối.

Theo như thông báo hôm 29/9 trên fanpage 26.000 người theo dõi, thương hiệu Bready - Bánh mì tươi chính thức khép lại hành trình 21 năm từ ngày 1/10.

"Hơn hai thập kỷ qua là một chặng đường đầy kỷ niệm, nơi Bready được sẻ chia những ổ bánh mì thơm ngon, tươi mới, và nhiều món ăn, cùng biết bao câu chuyện, nụ cười và sự gắn bó từ quý khách hàng. Sự tin tưởng và đồng hành của quý vị chính là nguồn động lực lớn lao giúp Bready đi đến ngày hôm nay", trích bài đăng kèm lời cảm ơn của thương hiệu.

Trang Facebook của thương hiệu đã cập nhật trạng thái cửa hàng "đóng cửa vĩnh viễn".

Thương hiệu Bready - Bánh mì tươi đóng cửa sau 21 năm. Ảnh: Bready - Bánh mì tươi.

Những ngày cuối cùng trước khi ngừng hoạt động, thương hiệu bánh mì lâu năm không có các chương trình khuyến mãi, giảm giá như nhiều cửa hàng cũng đóng cửa. Dù vậy, nhiều người khi đọc được thông tin đã ghé mua ủng hộ vào ngày bán cuối cùng 30/9.

Dưới bài đăng, đa số bình luận bày tỏ sự tiếc nuối thương hiệu ẩm thực lâu năm của TP.HCM. “Thời còn sinh viên đi ăn tới lúc ra trường đi làm vẫn hay ghé chi nhánh Mạc Đĩnh Chi ăn. Bao nhiêu năm luôn ngon như vậy. Đọc tin buồn quá”, Lục Trà bày tỏ.

Duy Nguyễn chia sẻ: “Tạm biệt một phần kỷ niệm rất lớn của tôi và gia đình. Nhớ cỡ năm 2006-2007, bố mẹ sáng cuối tuần nào cũng dắt 2 anh em đi ăn, xem như phần thưởng cho cả tuần học tập! Mãi nhớ về tiệm”.

Trước khi đóng cửa, thương hiệu có duy nhất cửa hàng trên đường Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Định). Trước đó, thương hiệu từng có cửa hàng ở khu vực trung tâm TP.HCM như đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Bà Huyện Thanh Quan, Kỳ Đồng…