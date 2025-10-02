Danh tính thanh niên lao vào đám cháy dữ dội, hỗ trợ cứu hỏa ở Đắk Lắk

Trong bộ đồ giản dị, chiến sĩ trẻ Trần Bảo Khanh không ngần ngại lao vào đám cháy dữ dội ở Đắk Lắk, hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc lính cứu hỏa không đồ bảo hộ xông vào dập lửa ở Đắk Lắk Khoảnh khắc chiến sĩ Bảo Khanh bất chấp nguy hiểm, lao vào đám cháy dữ dội ở Đắk Lắk đã khiến cộng đồng mạng xúc động và chia sẻ rầm rộ.

Khoảng 17h ngày 27/9, một đám cháy dữ dội bùng phát tại nhà máy trên đường Phan Huy Chú, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đúng lúc đó, chiến sĩ Trần Bảo Khanh (sinh năm 2001, công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk) đang ở gần hiện trường, cách khoảng 1 km. Nhận được cuộc gọi từ cán bộ trực, anh lập tức chạy đến.

"Lúc đó xe chữa cháy chưa kịp đến, tôi liền qua khách sạn đối diện để kéo đường vòi nước phun trực tiếp sang khu vực cháy", Khanh kể với Tri Thức - Znews.

Chỉ vài phút sau, xe chuyên dụng có mặt. Trong bộ quần tây, áo trắng và nón bảo hiểm còn đội trên đầu, Khanh cùng đồng đội lao vào hỗ trợ khống chế ngọn lửa.

"Nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện. Khoảng 3 phút sau khi xe cứu hỏa đến, đám cháy đã được dập tắt", anh nói.

Khanh cho biết, do không mặc đồ bảo hộ và bình dưỡng khí, anh chỉ hỗ trợ từ bên ngoài, không tiếp cận sâu vào trong nơi có nhiều khói độc.

Chiến sĩ Trần Bảo Khanh (trái) chụp ảnh cùng đồng đội.

Hình ảnh chàng lính cứu hỏa trẻ tuổi lao vào đám cháy trong trang phục giản dị nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động: "Cảm ơn anh, tuyệt vời quá. Chúc các anh nhiều sức khỏe", "Xem các chiến sĩ dập lửa, tôi luôn thấy nghẹn ngào".

Trước những lời khen, Khanh khiêm tốn: "Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình. Khi ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao dập cháy càng nhanh càng tốt để hạn chế thiệt hại".

Được huấn luyện hơn 5 năm, Khanh còn là gương mặt nổi bật trong phong trào thể thao của lực lượng. Tháng 3 vừa qua, anh giành huy chương vàng môn bơi lội tại hội thao do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức.

"Tôi thích chạy bộ, phải thừa nhận những môn như chạy, bơi lội hỗ trợ rất nhiều cho công việc, đặc biệt khi xảy ra tình huống cứu hộ dưới nước", anh chia sẻ.