Hot girl thể dục dụng cụ công khai bạn trai cao gần 2 m

|
Một ngày trước sinh nhật 23 tuổi, người mẫu Sports Illustrated Swimsuit và cựu VĐV thể dục dụng cụ LSU xuất hiện trên đường phố New York với bộ váy ngắn ánh vàng, giày cao gót đen. Bên cạnh cô, Skenes (23 tuổi) diện áo sơ mi caro xanh, quần jeans sáng màu và giày sneaker trắng. Trong loạt ảnh đăng trên Instagram hôm 1/10 - đúng ngày sinh nhật - Dunne cầm ly martini trang trí kẹo màu và nến nhỏ, kèm chú thích dí dỏm: “A tini bit older” (tạm dịch: Hơi… già thêm chút).
|
Buổi hẹn hò diễn ra chỉ vài ngày sau khi Skenes khép lại mùa giải 2025 cùng Pirates. Trong trận cuối ngày 24/9, anh đã thi đấu 6 hiệp mà không để đối thủ ghi được điểm nào, góp công lớn giúp Pirates thắng Reds 4-3. Nhờ vậy, Skenes khép lại mùa giải với chỉ số ERA 1.97 - tức trung bình chưa đến 2 điểm bị đối thủ ghi mỗi 9 hiệp ném bóng, một thành tích cực kỳ xuất sắc trong bóng chày.
|
Theo MLB, Skenes - lựa chọn số 1 tại kỳ Draft - trở thành tay ném đủ tiêu chuẩn đầu tiên ở tuổi 23 hoặc trẻ hơn đạt ERA dưới 2.00 kể từ Dwight Golden năm 1985. Dunne cũng có mặt trên khán đài trong trận cuối mùa giải của bạn trai và sau đó chia sẻ bài viết “2025 szn highlight reel” tổng hợp khoảnh khắc đáng nhớ trong năm.
|
Dunne và Skenes, đều là cựu sinh viên LSU, được cho hẹn hò từ năm 2023 và thường xuyên xuất hiện để ủng hộ sự nghiệp của nhau.
|
Chiều cao chênh lệch của cặp đôi nhiều lần gây chú ý. Hot girl thể dục dụng cụ cao 1,67 m, trong khi người yêu cao 1,98 m.
|
Trên trang cá nhân hơn 5 triệu follow, Dunne thường xuyên khoe hình ảnh đời thường ngọt ngào bên nửa kia và thường dùng những từ như "little rookie" hay "little baby" để trêu chọc Skenes.
|
Dunne (sinh năm 2002) là một trong những vận động viên đại học đầu tiên tận dụng quy định mới của NCAA về quyền sử dụng tên tuổi, hình ảnh và thương hiệu cá nhân (NIL) để kiếm tiền. Với hơn 10 triệu người theo dõi trên TikTok và Instagram, cô đã ký hợp đồng với nhiều thương hiệu lớn như Vuori, Grubhub, Bodyarmor và American Eagle. Dunne dẫn đầu danh sách 10 nữ VĐV trẻ kiếm tiền nhiều nhất ở Mỹ với thu nhập 2,3 triệu USD. Năm 2023, cô thành lập "The Livvy Fund" tại LSU nhằm hỗ trợ các nữ VĐV khác tiếp cận cơ hội hợp tác thương hiệu.
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.