Hot girl thể dục dụng cụ công khai bạn trai cao gần 2 m

Buổi hẹn hò diễn ra chỉ vài ngày sau khi Skenes khép lại mùa giải 2025 cùng Pirates. Trong trận cuối ngày 24/9, anh đã thi đấu 6 hiệp mà không để đối thủ ghi được điểm nào, góp công lớn giúp Pirates thắng Reds 4-3. Nhờ vậy, Skenes khép lại mùa giải với chỉ số ERA 1.97 - tức trung bình chưa đến 2 điểm bị đối thủ ghi mỗi 9 hiệp ném bóng, một thành tích cực kỳ xuất sắc trong bóng chày.