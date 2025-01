Tin mới vụ nhân viên cây xăng bị đánh tới tấp

Trộm 'clip nóng' từ camera của nhiều gia đình để tống tiền

Ngày 15/1, Phòng An ninh mạng (Công an TP Đà Nẵng) cho biết phối hợp Công an quận Liên Chiểu phá chuyên án, bắt đối tượng cưỡng đoạt tài sản bằng video "nóng".