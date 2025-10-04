Tina Thảo Thi: 'Mẹ bán cá, tôi lớn lên ở chợ'

Tại sự kiện khởi động TikTok Awards 2025, Tina Thảo Thi cho biết tập trung vào nội dung hài hước, gần gũi, Ngọc Kem lại khẳng định tầm quan trọng của việc tìm ra phong cách riêng.

Ngày 3/10, sự kiện khởi động TikTok Awards 2025 chính thức diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nhà sáng tạo nội dung nổi bật. Chương trình năm nay bao gồm 16 hạng mục giải thưởng và 74 gương mặt được đề cử.

Trong đó, nhiều cái tên sở hữu số người theo dõi, lượng tương tác lớn trên TikTok, chứng minh sức hút ở nền tảng này. 16 hạng mục trải dài ở nhiều lĩnh vực như giải trí, thể thao, giáo dục, làm đẹp, livestream,..., thể hiện sự đa dạng và sức lan tỏa lớn.

Tại sự kiện, Tina Thảo Thi chia sẻ sự háo hức và niềm hạnh phúc khi được đề cử cho hạng mục giải thưởng Creator of the Year (Nhà sáng tạo nội dung của năm). Anh khẳng định đây là động lực lớn cho công việc sáng tạo nội dung trên nền tảng số.

Về lợi thế của bản thân trên thị trường cạnh tranh hiện nay, Tina Thảo Thi tự nhận thấy ưu điểm nằm ở sự hài hước, chân thật và gần gũi. Anh dí dỏm chia sẻ về clip thử thách đi chợ với 100.000 đồng trong túi, cho biết có thể đùa giỡn với những người bán hàng ở chợ, khiến nội dung trở nên đặc biệt gần gũi, dễ tiếp cận.

“Thực tế, tôi có sao chia sẻ vậy. Mẹ tôi có mấy chục năm bán cá ở chợ. Tôi lớn lên trong môi trường này, vì thế cảm thấy quen thuộc với cuộc sống như vậy”, Tina Thảo Thi tâm sự.

Nhà sáng tạo nội dung này cũng cho biết vẫn đang trong thời gian cải thiện sức khỏe sau cơn bạo bệnh. Cụ thể, anh từng chia sẻ về việc bị viêm mao mạch và có vấn đề về cột sống.

Ban đầu, anh giấu tình trạng bệnh tật của mình vì cảm thấy ngại ngùng. Tuy nhiên, khán giả rất tinh ý, nhanh chóng nhận ra hình ảnh Tina Thảo Thi khi thì ít tóc, lúc lại nhiều tóc, tình trạng cân nặng cũng biến đổi liên tục.

Vì thế, nhà sáng tạo nội dung này quyết định công khai tình hình sức khỏe của bản thân và đối diện với thực tế. May mắn, anh nhận được tình cảm yêu thương, những lời động viên chân thành, sự ủng hộ, cổ vũ lớn từ phía người theo dõi.

Hiện tại, sức khỏe của Tina Thảo Thi có dấu hiệu tiến triển tốt. Anh thừa nhận trước đây không quan tâm nhiều đến thể chất của bản thân, thường xuyên thức khuya, uống nước ngọt, chỉ nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe khi cơ thể “lên tiếng”.

Về chuyên môn sáng tạo nội dung, Tina Thảo Thi cho biết tập trung vào các clip dài. Mỗi video của anh đều có thời lượng trên 5 phút, thậm chí lên đến 15 phút. Khán giả của Tina Thảo Thi cũng thể hiện niềm yêu thích đối với nội dung dài, phần nào cho thấy sự thay đổi trong thói quen của người dùng hiện nay.

Trong khi đó, Ngọc Kem lại được đề cử cho hạng mục TikTok Live of the Year (Nhà sáng tạo nội dung live nổi bật của năm). Cô theo đuổi công việc livestream bán hàng trong 3 năm qua, cho biết chưa gây ra lùm xùm nào trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, nếu không may phải đối mặt với khủng hoảng truyền thông, Ngọc Kem cho biết sẽ tự nhắc bản thân bình tĩnh để xử lý.

“Tôi không thể ép mọi người hiểu cho mình. Vì thế, tôi chọn cách tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến. Sau đó, công chúng sẽ sớm nhận ra sự thật”, nhà sáng tạo nội dung này chia sẻ.

Ngọc Kem chia sẻ một số kinh nghiệm đúc kết sau 3 năm gắn bó với công việc sáng tạo nội dung livestream.

Về chuyên môn livestream, Ngọc Kem cho biết việc giữ nguồn năng lượng tốt xuyên suốt phiên livestream là điều đặc biệt cần thiết. Đối với phiên phát trực tiếp kéo dài đến 12 tiếng, cô vẫn thể hiện tinh thần sôi nổi, năng động.

Bên cạnh thái độ cẩn trọng trong quá trình chọn sản phẩm, thương hiệu để quảng bá, các nhà sáng tạo nội dung live cũng cần chuẩn bị tinh thần quyết tâm, bắt tay vào việc. “Có một cái điện thoại thì làm kiểu một cái điện thoại. Có một ekip thì làm kiểu một ekip. Đừng ngại việc thiếu ekip hay thiết bị livestream chuyên nghiệp”, Ngọc Kem chia sẻ.

Nhà sáng tạo nội dung này cũng từng trải qua giai đoạn một mình dựng điện thoại livestream, tự lo tất cả khâu trong công việc này.

Trong bối cảnh ngành livestream ngày càng cạnh tranh, Ngọc Kem cho rằng việc tìm ra ngách sáng tạo cho bản thân là điều đặc biệt cần thiết. Phong cách đó phải phù hợp với cả nhà sáng tạo nội dung và người theo dõi, nhằm tạo ra vị trí riêng trong lĩnh vực này.