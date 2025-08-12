Tình hình sốt xuất huyết đáng lo ngại ở phía Nam

Trong 6 tháng đầu năm, số ca sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phía Nam đã ngang bằng cả năm 2024. Dịch có thể bùng lên vào cuối năm, khi muỗi truyền bệnh hoạt động mạnh.

Bé trai ở TP.HCM mắc sốt xuất huyết nặng, được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị qua cơn nguy kịch sau một tháng. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 12/8, tại buổi họp về đáp ứng kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết, các bệnh truyền nhiễm lưu hành phía nam, ThS.BS Lương Chấn Quang, Trưởng khoa Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật, Viện Pasteur TPHCM, cho biết sau 2 năm giảm sâu, sốt xuất huyết đang quay lại với tốc độ lan rộng.

Nhiều ổ dịch mới xuất hiện, hình thành hai hướng lan truyền rõ rệt: từ Hóc Môn (TP.HCM) sang Đức Hòa (Long An) rồi lên Tây Ninh; từ Đồng Nai lên Bình Phước rồi đến Lâm Đồng. Nhiều huyện ghi nhận trên 20 ca/tuần, mức cảnh báo dịch.

Tỷ lệ ca nặng hiện ở mức 2,3%, tương đương trung bình nhiều năm. Tỷ lệ không qua khỏi thấp nhất hơn một thập kỷ, người lớn 0,027%, trẻ em 0,021%. Tuy nhiên, 10/11 ca không qua khỏi xảy ra tại TP.HCM, đa phần là người lớn. Một nửa số ca này nhập viện trong 2 ngày đầu kể từ khi khởi bệnh, cho thấy nhiều người vẫn chưa nhận diện sớm dấu hiệu nguy hiểm.

Xét nghiệm gần 500 mẫu huyết thanh cho thấy virus Dengue typ 2 (DENV-2) tiếp tục chiếm ưu thế từ năm 2022 đến nay. Đây là typ thường gây dịch lớn và có tỷ lệ bệnh nặng cao hơn các typ khác.

Theo bác sĩ Quang, 99,6% ổ dịch đã được xử lý, song công tác giám sát gặp khó khăn. Nhiều tỉnh biên giới tạm ngưng xét nghiệm giám sát trọng điểm vì thiếu kinh phí, khiến nguy cơ bỏ sót mầm bệnh mới.

Bên cạnh sốt xuất huyết, một số bệnh truyền nhiễm khác cũng đáng chú ý. Bệnh não mô cầu tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2024 (22 ca so với 5 ca), xuất hiện đều đặn mỗi tuần từ cuối năm ngoái.

Bệnh dại ghi nhận 13 ca tại Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM và Cà Mau, trong đó TP.HCM có 2 ca hiếm gặp. Ngược lại, bệnh sởi giảm mạnh từ đỉnh gần 4.000 ca/tuần hồi đầu năm xuống 56 ca ở tuần 31. Tay chân miệng cũng giảm, số ca nặng ít, chỉ ghi nhận 3 trường hợp EV71.

Bác sĩ Quang cảnh báo nếu không duy trì các biện pháp diệt muỗi và giám sát dịch tễ, sốt xuất huyết cuối năm có thể tăng đột biến, đồng thời tạo áp lực kép khi các bệnh khác gia tăng. Người dân được khuyến nghị loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, ngủ màn, mặc quần áo dài, đồng thời đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu cảnh báo như đau bụng, chảy máu bất thường, mệt lả.