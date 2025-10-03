Tình trường rối rắm của hot girl từng yêu thiếu gia ăn chơi khét tiếng

Vi Tuyết (sinh năm 1988, Trung Quốc) khiến dân mạng bất ngờ khi chồng cũ đại gia và bạn trai cũ của cô trở thành bạn thân, cùng xuất hiện trên livestream để ủng hộ.

Vi Tuyết livestream cùng bạn trai cũ kém 15 tuổi và chồng cũ. Ảnh: QQ.

Vi Tuyết (Wei Xue, sinh năm 1988) là hot girl livestream đình đám mạng xã hội Trung Quốc. Bên cạnh ngoại hình xinh xắn và cách trò chuyện lôi cuốn, cô còn nhiều lần gây chú ý với tình trường rối rắm.

Theo 163.com, năm 2008, hot girl 8X từng kết hôn với Trần Bình, một phú nhị đại trong gia tộc ngành khai thác than đến từ Sơn Tây. Sau khi có với nhau hai người con, vì Trần Bình nhiều lần ngoại tình, Vi Tuyết quyết định ly hôn vào năm 2014, hai đứa con đều do nhà nội chăm sóc.

Vi Tuyết và chồng cũ Trần Bình thời còn hẹn hò.

Nhận số tiền bồi thường "khủng" sau ly hôn, Vi Tuyết ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ và gây bất ngờ với nhan sắc thăng hạng. Về nước, cô đi làm ở quán bar đình đám.

Tại đây, cô có cơ hội quen với Tần Phần, phú nhị đại khét tiếng ăn chơi ở Thượng Hải, cũng là bạn thân của "thiếu gia giàu nhất Trung Quốc" Vương Tư Thông. Sau một thời gian, cô và Tần Phần cũng chia tay.

Vi Tuyết khi đó đã mang thai, đồng ý nhận tiền để phá thai. Thế nhưng cô lại âm thầm giữ lại đứa trẻ. Sau khi sinh con, cô quay lại đòi bạn trai cũ số tiền bồi thường lớn để nuôi con, được đồn đoán là 900 triệu nhân dân tệ ( 126 triệu USD ).

Từ đó, Vi Tuyết tận hưởng cuộc sống xa hoa như một phú bà thực thụ. Cô cũng không che giấu quá khứ hay việc mình từng phẫu thuật thẩm mỹ. Dân mạng càng bất ngờ hơn khi mỗi lần cô livestream, Tần Phần và Trần Bình lại là những người tặng quà nhiều nhất, giá trị lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ.

Hồi tháng 5 năm nay, khi Vi Tuyết thông báo chia tay bạn trai kém 15 tuổi, biệt danh KK (sinh năm 2003), chồng cũ Trần Bình đã xuất hiện và tặng rất nhiều quà. Theo QQ, Trần Bình còn đổi tên hiển thị của mình thành "hôm nay trời đẹp quá", khiến dân mạng cho rằng anh rất vui khi vợ cũ trở về "trạng thái độc thân".

Vi Tuyết phẫu thuật thẩm mỹ, trở thành hot girl livestream đình đám. Ảnh: Weibo.

Đến tháng 7, KK xuất hiện trong một buổi livestream cùng với Vi Tuyết, cho biết cả hai vẫn là bạn bè sau khi chia tay. Giữa buổi phát sóng, KK còn gọi điện cho Trần Bình và cả 3 người cùng trò chuyện rôm rả.

Trước đây, khi Vi Tuyết và KK còn hẹn hò, Trần Bình cũng từng ghép đôi livestream. Nàng hot girl 8X không hề e ngại, thậm chí đề nghị bạn trai gọi chồng cũ của cô là "chú". KK cũng thoải mái gọi "Chào chú Trần Bình".

Trong buổi livestream cách đây 2 tháng, Vi Tuyết tiết lộ: "Chồng cũ tôi và bạn trai cũ của tôi rủ nhau đi ăn, tập gym chung. Bạn đoán là ai đây, chính là Trần Bình và KK". Cô vừa nói vừa chỉ vào bức ảnh cho thấy hai người đàn ông đang tạo dáng tay hình trái tim trong phòng gym.

Câu chuyện về "vòng tròn mối quan hệ" giữa Vi Tuyết, chồng cũ và bạn trai cũ đã làm bùng nổ mạng xã hội. Nhiều người để lại bình luận hài hước, khen ngợi tính cách lạc quan và cởi mở của hot girl. "Tiểu thuyết mạng cũng không dám viết nữ chính đến mức này" là đánh giá nhận được nhiều sự ủng hộ.

Bên cạnh sự ủng hộ, Vi Tuyết cũng nhận nhiều chỉ trích. Không ít dân mạng nói rằng cô cố tình gài bẫy để "đào mỏ" Tần Phần. Ngày 23/9, sau nhiều năm im lặng, trong một lần livestream, cô đã thẳng thắn bác bỏ tin đồn từng nhận 900 triệu nhân dân tệ từ bạn trai cũ.

"900 triệu tệ là quá lớn, sao mọi người có thể tin chuyện đó là thật. Người giàu đều có não cả", cô nói, nhưng không công khai số tiền cụ thể. Cô cũng nhấn mạnh mọi người nên nhìn vào thực tế là khả năng bán hàng qua livestream đã giúp cô tự thành đại gia của chính mình.