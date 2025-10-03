'YouTuber số 1 Hàn Quốc' mắc bệnh hiếm vô phương cứu chữa

Nổi tiếng nhờ khả năng ăn thùng uống vại, Tzuyang khiến người theo dõi bất ngờ khi tiết lộ gặp vấn đề về thị lực nhiều năm qua.

Tzuyang nổi tiếng nhờ khả năng ăn thùng uống vại.

Ngày 28/9, Tzuyang đăng tải video mới nhất về chuyến đi chơi, ăn uống cùng bạn bè ở tiệm game. Nữ YouTuber xuất hiện thoải mái, vui vẻ.

Khi được người bạn đi chung hỏi về thị lực bởi nhận thấy mắt cô nhìn kém, Tzuyang cho biết đây là tình trạng cô gặp phải nhiều năm nay do mắc bệnh viêm võng mạc sắc tố.

"Thị lực của tôi đã như thế này từ hồi tiểu học. Không phải do tôi dùng máy tính nhiều hay gì cả, mà là do tôi mắc một căn bệnh về mắt không thể chữa khỏi. Mọi người cứ hỏi sao tôi không làm phẫu thuật LASIK hay LASEK nhưng tôi không thể, bởi tôi bị viêm võng mạc sắc tố", cô nói.

Tzuyang cũng chia sẻ căn bệnh có thể khiến cô sau này mất hẳn thị lực. Một người nổi tiếng khác ở Hàn Quốc, diễn viên hài Lee Dong Woo, cũng đã mất thị lực vì căn bệnh tương tự.

Tzuyang mắc bệnh hiếm về mắt và có dạ dày lớn hơn nhiều người bình thường.

Viêm võng mạc sắc tố là một nhóm bệnh di truyền, hiếm gặp về mắt gây ảnh hưởng đến võng mạc.

Bệnh này khiến các tế bào võng mạc ở mắt bị phá vỡ từ từ theo thời gian, gây ra giảm thị lực hoặc có thể dẫn đến mù lòa. Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi căn bệnh này.

Lời chia sẻ của Tzuyang khiến những người xung quanh bất ngờ, song cô mỉm cười và tiếp tục chơi. Sau khi video được chia sẻ, nhiều người xem bày tỏ sự khâm phục tinh thần lạc quan của nữ YouTuber.

Tzuyang (tên thật: Park Jeong Hyeon, sinh năm 1996) là một trong những YouTuber được yêu mến tại Hàn Quốc, nổi tiếng nhờ khả năng ăn uống khỏe. Với 12 triệu người theo dõi, cô từng giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc khảo sát bình chọn YouTuber nổi tiếng nhất do Gallup Korea thực hiện.

Ngoài vấn đề về mắt, Tzuyang cũng có điểm đặc biệt trên cơ thể là sở hữu dạ dày to hơn 40% người bình thường, thậm chí vượt cả kích thước của nhiều nam giới trưởng thành. Nhờ vậy, dù chỉ nặng 44 kg, cô có thể ăn đến 20 cái hamburger, 20 suất mì ramen, 3 kg thịt, 240 miếng sushi và 16 m lòng bò.

Dù tiêu thụ nhiều thức ăn, kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của Tzuyang vẫn bình thường, lượng đường trong máu ổn định sau mỗi bữa ăn nhờ cơ thế tự điều chỉnh lượng thức ăn của cơ thể. Báo cáo y tế cũng ghi nhận ruột kết sạch, không polyp, chức năng thận hoạt động tốt, minh chứng cho khả năng tiêu hóa vượt trội.