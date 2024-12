Tôi suýt chảy máu tai khi xem giải F1 trên hàng ghế đầu

Rát tai khi ngồi gần khán đài đua xe F1, thư giãn trong hồ tắm trị liệu nghìn tuổi Széchenyi, Rudas... là một số trải nghiệm khó quên của tôi tại Budapest.

Rủi ro của hàng ghế đầu

Tiếng gầm rú thể hiện uy quyền, xe lao vút trên đường đua và không khí sôi động từ khán đài là những gì bạn có thể cảm nhận khi trải nghiệm xem F1. Tôi là Phạm Bích Ngọc (30 tuổi, Hà Nội). Trên hành trình khám phá vẻ đẹp thế giới, tôi và chồng ghé Budapest, thành phố được mệnh danh đẹp nhất Hungary, xem Giải đua xe Công thức 1 2024 (2024 Formula One World Championship) diễn ra hồi 21/7 trong vòng 3 ngày và tận hưởng vẻ đẹp tại đây. Giải đua hội tụ 20 tay đua, của 10 đội tham dự. Trước chuyến đi, tôi từng mường tượng hàng chục lần khung cảnh náo nhiệt như thế nào tại giải đua, thực tế phải gấp 10 lần như thế. Lần đầu tiên mục kích cuộc thi đua xe danh giá nhất thế giới, tôi háo hức đặt vé ngay sát đường đua. Tuy nhiên, tôi khá hối hận với quyết định này. Không giống với những môn thể thao tốc độ cao, việc ngồi quá gần khiến tai cả hai đau rát và suýt chảy máu khi liên tục nghe âm thanh ma sát ở cự ly gần và lực gió mạnh khi các tay đua bức tốc với tốc độ khoảng hơn 300 km/h. Do đó, nếu muốn an toàn, du khách có thể chọn Gold hoặc Super gold, khu vực này sẽ có mái che nhưng góc nhìn hơi bí hoặc điểm gần nơi xuất phát. Khu vực trường đua rộng nên vị trí dành cho khán giả cũng đa dạng. Mức giá dao động 175-1.760 euro, khoảng 4,7-47,2 triệu đồng.

Một Budapest lãng mạn dưới nắng chiều

Rời sự náo nhiệt của trường đấu, tôi may mắn được ngắm hoàng hôn Budapest từ bể bơi khoáng nóng lớn nhất châu Âu Széchenyi. Nằm tại công viên thành phố, Széchenyi biết cách chiều lòng du khách với hồ bơi lộ thiên lớn, giàu khoáng chất, thậm chí có khu vực hồ bơi dành cho du khách muốn khỏa thân tắm nắng. Bên cạnh đó, đây là điểm đến "phải đến" nếu bạn là người yêu thích kiến trúc Neo-Baroque. Ngoài ra, bể tắm trị bệnh Rudas (được thành lập vào năm 1571 trong thời kỳ cai trị của Ottoman) cũng là điểm đến bạn không thể bỏ lỡ với tầm nhìn thẳng cây cầu Elisabeth nổi tiếng. Không nói ngoa khi Budapest là thành phố đẹp nhất Trung Âu. Những bãi tắm trị liệu với view đẹp là cách địa danh này níu chân du khách.