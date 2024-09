TP.HCM lần thứ 5 được vinh danh Điểm đến du lịch MICE hàng đầu châu Á

Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, TP.HCM vinh dự giành chiến thắng 3 hạng mục quan trọng tại Lễ trao Giải thưởng du lịch MICE thế giới 2024.

TP.HCM liên tục thắng lớn tại Lễ trao Giải thưởng du lịch MICE thế giới 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tối ngày 4/9, Lễ trao Giải thưởng du lịch MICE thế giới 2024 (World MICE Awards) đã được tổ chức tại TP.HCM. Trong đó, TP.HCM vinh dự đạt giải thưởng lớn tại 3 hạng mục quan trọng: Điểm đến du lịch MICE hàng đầu Châu Á (Asia's Best MICE Destination); Điểm đến về du lịch khen thưởng hàng đầu Châu Á (Asia's Best Incentive Destination); và Hội chợ ITE HCMC (Vietnam) được vinh danh là Triển lãm Thương mại tốt nhất Châu Á (Asia's Best Trade Show).

Đây là lần thứ 5 liên tiếp TP.HCM chiến thắng ở hạng mục Điểm đến du lịch MICE hàng đầu Châu Á và là lần đầu tiên TP.HCM được đăng cai tổ chức lễ trao giải thưởng danh giá này.

Giải thưởng World MICE Awards nằm trong chuỗi giải thưởng được phát triển từ World Travel Awards - Giải thưởng uy tín được công nhận trên toàn thế giới.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa đại diện TP.HCM nhận danh hiệu danh giá này. Ảnh: Sở DL TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết: "Giải thưởng cũng là sự ghi nhận cho nỗ lực xây dựng TP.HCM không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn định hướng phát triển thành phố trở thành điểm kết nối du lịch chính của khu vực châu Á gắn với bản sắc phát triển du lịch bền vững, hài hòa với các giá trị về văn hóa, xã hội và môi trường".

Trong những năm qua, thành phố đã xác định du lịch MICE là một trong bốn loại hình du lịch chính phải đầu tư phát triển mạnh. Bên cạnh danh hiệu "Điểm đến du lịch MICE hàng đầu châu Á", TP.HCM còn được xướng tên ở hạng mục quan trọng khác chính là "Điểm đến về du lịch khen thưởng hàng đầu châu Á". Giải thưởng này không chỉ là minh chứng cho khả năng và sức hút của TP.HCM mà còn củng cố vị thế của thành phố trên trường quốc tế.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Hội chợ ITE HCMC được vinh danh ở hạng mục "Triển lãm Thương mại tốt nhất châu Á" sau 17 lần tổ chức.

Với chủ đề "Du lịch bền vững - Kiến tạo tương lai", Hội chợ ITE HCMC gồm chuỗi hoạt động, toạ đàm sẽ chính thức được diễn ra từ ngày 5-7/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP.HCM.

Trước đó, TP.HCM đã được vinh danh là "Điểm đến Du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á 2024", Điểm đến Lễ hội & Sự kiện hàng đầu châu Á 2024 và Cơ quan Du lịch Thành phố hàng đầu châu Á 2024.