TP.HCM tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên lớn nhất từ trước đến nay

Mai Tâm và Yến Nhi (từ trái sang, cùng 22 tuổi) tranh thủ chụp hình dưới sân trường trước khi bước vào kì thi quan trọng của cả hai. “Chúng mình vừa tốt nghiệp, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Song đây là động lực để chúng mình dành nhiều nỗ lực và muốn thi hết mình”, hai bạn nói. Cả hai dành khoảng một tháng để chuẩn bị cho kỳ thi.