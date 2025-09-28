Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TP.HCM tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên lớn nhất từ trước đến nay

  Chủ nhật, 28/9/2025 08:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 28/9, hơn 10.000 giáo viên thực hiện bài thi thực hành, cạnh tranh hơn 5.700 suất làm giáo viên từ mầm non đến THPT ở TP.HCM. Có môn tỷ lệ cạnh tranh cao, tương đương 1 "chọi" 15.

ki tuyen giao vien anh 1

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt trong tuyển dụng viên chức giáo viên tại TP.HCM, khi lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi tuyển cho tất cả bậc học, từ mầm non đến THPT. Mức cạnh tranh gay gắt nhất rơi vào các môn tự nhiên. Riêng môn Vật lý ở bậc THPT chỉ tuyển 18 giáo viên nhưng có tới 265 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi gần 1/15.
ki tuyen giao vien anh 2

Kỳ thi diễn ra tại các hội đồng thi gồm trường THPT Trưng Vương, trường THPT Hùng Vương, trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, trường THPT Gia Định và trường THPT Marie Curie. Tại phòng tập trung, nhiều thí sinh tranh thủ xem lại phần kiến thức đã chuẩn bị.

ki tuyen giao vien anh 3

Thí sinh tham dự cần mang theo căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh), 2 phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh và ký tên, bút, cùng các vật dụng theo quy định. Đối với các môn đặc thù, thí sinh được phép mang nhạc cụ, họa phẩm hoặc sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

ki tuyen giao vien anh 4

Nhóm bạn Ngọc Thư, Minh Thuỳ và Thu Ngân (từ trái sang, cùng 22 tuổi) cùng thi môn địa lý cấp THPT. Ba bạn cho biết đây là lần đầu tham dự và biết đến kỳ thi tuyển giáo viên khá gấp nên e ngại chưa chuẩn bị kỹ càng cho nội dung. Ở vòng thi số 2, thí sinh cần giới thiệu kỹ thuật, phương pháp và đồ dùng dạy học sẽ sử dụng trong bài giảng.
ki tuyen giao vien anh 5

Mai Tâm và Yến Nhi (từ trái sang, cùng 22 tuổi) tranh thủ chụp hình dưới sân trường trước khi bước vào kì thi quan trọng của cả hai. “Chúng mình vừa tốt nghiệp, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Song đây là động lực để chúng mình dành nhiều nỗ lực và muốn thi hết mình”, hai bạn nói. Cả hai dành khoảng một tháng để chuẩn bị cho kỳ thi.

ki tuyen giao vien anh 6

Nhiều thí sinh tập trung xem bản đồ phòng thi
ki tuyen giao vien anh 7

Có mặt từ sớm tại điểm thi trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, nhiều thí sinh có mặt từ sớm, cầu nguyện trước bức tượng của danh nhân Trần Đại Nghĩa tại sân trường.

ki tuyen giao vien anh 8

Bài thi tuyển giáo viên diễn ra trong 30 phút, kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của ứng viên, căn cứ vào vị trí việc làm. Sở sẽ xét theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu với người đạt tối thiểu 50/100 điểm. Phần thi thực hành diễn ra theo trình tự: bốc thăm đề; ghi chép nội dung trình bày vào phiếu (15 phút); nộp phiếu; trình bày kiến thức và minh họa kỹ năng theo nội dung đã nộp và trả lời các câu hỏi của hội đồng (15 phút).
ki tuyen giao vien anh 9

Về trang phục dự thi quy định, sở yêu cầu ứng viên nữ mặc áo dài, nam mặc áo sơ mi và quần tây; riêng giáo viên Thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh mặc trang phục chuyên môn.
ki tuyen giao vien anh 10

Ghi nhận sáng 28/9, trời có mưa nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến công tác tổ chức kỳ thi.

Hơn 10.000 người tranh suất làm giáo viên tại TP.HCM

