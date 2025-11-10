Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TP.HCM xác minh nhiều người nhập viện sau bữa trưa tại công ty

  • Thứ hai, 10/11/2025 17:36 (GMT+7)
Chiều 10/11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM xác nhận đang khẩn trương xác minh thông tin nhiều công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm trưa tại một công ty trên địa bàn.

Nhiều công nhân nghi bị ngộ độc sau bữa trưa tại công ty. Ảnh: NVCC.

Theo người nhà một nhân viên, sau khi ăn bữa trưa tại công ty ở phường Đông Hưng Thuận, người thân của họ xuất hiện các triệu chứng nôn ói, mệt mỏi.

"Trưa nay vợ tôi ăn bữa trưa tại công ty, trong đó có món cá bị cháy. Dù đã gạt phần cháy đi, sau khi ăn vẫn bị nôn ói. Triệu chứng này thường xuất hiện khoảng nửa tiếng đến một tiếng sau khi ăn", người này cho biết.

Không chỉ riêng trường hợp này, nhiều công nhân khác tại công ty cũng có dấu hiệu tương tự và đã được chuyển đến Bệnh viện Quận 12 để điều trị.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã nắm thông tin và đang phối hợp các đơn vị liên quan gấp rút xử lý, đồng thời lấy mẫu thức ăn để kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, TP.HCM cũng ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến tiệm bánh mì cóc cô Bích, khiến 235 người nhập viện tại 13 bệnh viện trên địa bàn. Vụ việc này đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm.

Trước diễn biến nghiêm trọng, Sở Y tế TP.HCM phối hợp cùng Sở An toàn thực phẩm và cơ quan chức năng đã lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu bánh mì và các nguyên liệu liên quan để xét nghiệm. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đã được báo cáo và theo dõi sát vụ việc, hướng dẫn thành phố các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời tăng cường công tác truyền thông cảnh báo nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi mua thực phẩm cần quan sát kỹ vệ sinh, tránh các sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, cháy khét hoặc bảo quản không đúng cách. Đồng thời, nếu xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.

Nguyễn Thuận

ngộ độc hàng loạt Thành phố Hồ Chí Minh ngộ độc thực phẩm TP.HCM công nhân ngộ độc bánh mì cóc

