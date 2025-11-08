Trăn khổng lồ bất thình lình lôi người xuống nước, siết cổ ở Indonesia

Video lan truyền ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi con trăn dài khoảng 6 m bất ngờ kéo một hướng dẫn viên du lịch Indonesia xuống sông, rồi quấn chặt quanh cổ anh.

Thót tim cảnh trăn khổng lồ lôi người đàn ông xuống nước ở Indonesia Một hướng dẫn viên du lịch ở đảo Borneo (Indonesia) bị con trăn dài 6 m kéo xuống sông và quấn chặt quanh cổ, may mắn không bị thương.

Sự việc xảy ra tại đảo Borneo (Indonesia). Heru - một người bắt rắn chuyên nghiệp kiêm hướng dẫn viên du lịch - đang cùng nhóm di chuyển bằng thuyền trên sông thì phát hiện con trăn lớn nằm nghỉ gần bờ.



Trong đoạn video, Heru ngồi ở mạn thuyền, đưa tay xuống dòng nước đục để tóm lấy phần đầu con trăn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, con vật vùng lên, kéo anh rơi khỏi thuyền và ngã nhào xuống nước, theo NY Post.

Khi Heru trồi lên, con trăn đã nhanh chóng quấn quanh ngực, rồi dần siết chặt 2 tay và cổ anh. Những người còn lại trên thuyền lập tức lao xuống hỗ trợ, vật lộn để gỡ con vật khổng lồ ra.

Phải mất đến 2 người, một người giữ đầu, một người giữ đuôi, họ mới giải thoát được Heru. May mắn, anh không bị thương.

Sau đó, nhóm đã bắt được con trăn, đưa lên thuyền chụp ảnh, rồi thả nó trở lại tự nhiên.

Heru bị con vật quấn quanh cổ và phải vật lộn để thoát ra. Ảnh: Viral Press.

Người quay lại toàn bộ sự việc, Mohamad Alisa, cho biết: "Đó là con trăn to và khỏe nhất mà chúng tôi từng thấy. Chúng tôi không làm hại nó bởi nguyên tắc của chúng tôi là tôn trọng mọi sinh vật sống. Việc quay phim chỉ nhằm mục đích nghiên cứu".

Trăn là loài không có nọc độc, thường săn mồi bằng cách phục kích rồi quấn chặt để làm con mồi ngạt thở. Chúng sống ở nhiều môi trường khác nhau như đầm lầy, rừng, ven sông, và đôi khi bò vào khu dân cư để tìm thức ăn.

Đảo Borneo là nơi sinh sống của nhiều loài trăn, trong đó có trăn đuôi ngắn Borneo và trăn mắt lưới - một trong những loài trăn dài nhất thế giới.