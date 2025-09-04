Tranh tường 'Lỗ Tấn hút thuốc' gây tranh cãi

Bức tranh khắc họa Lỗ Tấn cầm thuốc lá ở Chiết Giang thổi bùng tranh luận: nên giữ gìn như một phần ký ức lịch sử hay gỡ bỏ vì lo ngại cổ vũ thói quen xấu, ảnh hưởng cộng đồng.

Bức tranh tường Lỗ Tấn hút thuốc tại Thiệu Hưng (Trung Quốc), quê nhà của văn hào, trở thành điểm check-in được quan tâm gần đây. Ảnh: China Daily.

Một bức tranh tường khắc họa nhà văn Lỗ Tấn cầm điếu thuốc bên ngoài Khu tưởng niệm Lỗ Tấn ở thành phố Thiệu Hưng (tỉnh Chiết Giang), đang trở thành tâm điểm tranh luận tại Trung Quốc, theo Ecns.cn.

Một số du khách đã châm thuốc hoặc bật lửa để tạo dáng chụp ảnh cùng bức tranh, khiến dư luận chỉ trích. Tháng 8, một du khách họ Tôn đăng bài trên mạng xã hội cho rằng hình ảnh này dễ khiến thanh thiếu niên hiểu lầm, đồng thời cổ vũ việc tụ tập hút thuốc nơi công cộng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Bà Tôn, một tình nguyện viên vận động kiểm soát thuốc lá, yêu cầu thay thế bức tranh.

“Tôi từng tham khảo nhiều bản in, bức gốc vốn vẽ cảnh Lỗ Tấn hút thuốc trong nhà, chứ không phải ngoài trời”, bà Tôn nói.

Ngược lại, không ít cư dân mạng cho rằng đây là hình ảnh kinh điển và công chúng “không dễ bị lung lay đến vậy”. Một số khác lại nhấn mạnh hành vi châm thuốc để chụp ảnh trước tranh tường mới là điều đáng lo ngại.

Một du khách chụp ảnh tại bức tường Lỗ Tấn hút thuốc. Ảnh: @luojiashanyan/RedNote.

Ông Chu Lĩnh Phi, cháu nội của Lỗ Tấn, chia sẻ bất ngờ khi thấy ông nội liên tục trở thành chủ đề nóng. “Mỗi người đều có quyền bày tỏ ý kiến. Cá nhân tôi thấy chuyện này có thể bỏ qua bằng một nụ cười, vì ai cũng có sự phán đoán của riêng mình”, ông nói.

Đại diện Khu tưởng niệm Lỗ Tấn khẳng định các cơ quan chức năng sẽ cân nhắc, song “không phải cứ có ý kiến phản đối là lập tức thay thế tranh”. Cơ quan Văn hóa và Du lịch thành phố Thiệu Hưng cũng xác nhận đã nhận nhiều cuộc gọi từ người dân.

“Nhiều ý kiến cho rằng bức tranh là một phần lịch sử, là dấu ấn văn hóa quê hương Lỗ Tấn, không thể vì một khiếu nại mà quyết định vội vàng”, đại diện cơ quan này nói.

Hiệp hội Nghiên cứu Lỗ Tấn tỉnh Chiết Giang cũng vào cuộc. Ông Trác Quang Bình, Tổng thư ký hiệp hội, nhấn mạnh bức tranh khắc họa sinh hoạt thường ngày của nhà văn, đồng thời cho rằng hành vi hút thuốc khi ấy còn gắn liền với tư duy suy tưởng, phản ánh chiều sâu trí tuệ của Lỗ Tấn.

“Chúng ta nên tập trung vào tư tưởng của ông thay vì chỉ một khoảnh khắc đời thường,” ông cho biết.

Theo ông, tranh tường không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là ký ức tập thể của nhiều thế hệ du khách. Ông cũng nhấn mạnh: “Xóa bỏ tác phẩm chỉ vì một cử chỉ gây tranh cãi sẽ là sự thiệt thòi cho cả lịch sử lẫn nghệ thuật. Tôi tin đa số công chúng sẽ không ủng hộ điều đó”.

Hiệp hội cũng ra thông cáo phản đối việc lợi dụng hình ảnh “Lỗ Tấn hút thuốc” để tạo nội dung câu view trên mạng, cho rằng điều này không góp phần lan tỏa tinh thần của nhà văn.

Trong khi đó, trên Weibo, một số cư dân mạng phát hiện bà Tôn, người khởi xướng yêu cầu thay tranh, lại đang bán sản phẩm túi nicotin trên nền tảng khác, làm dấy lên thêm nhiều tranh luận trái chiều.