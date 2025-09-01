'Nụ cười Việt Nam' lan tỏa tại Lễ hội Độc Lập ở Hà Nội

Giữa dòng người nô nức về vui hội, triển lãm "Nụ cười Việt Nam" mang đến những khung hình với câu chuyện về tình yêu quê hương và niềm tin vào một Việt Nam tươi sáng.

Triển lãm ảnh Nụ cười Việt Nam được đặt trong không gian phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội).

Hòa cùng không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Lễ hội Độc Lập - 80 năm Tự hào Việt Nam, diễn ra tại không gian phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, do Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông, mang đến cho công chúng một không gian văn hóa đặc sắc.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là triển lãm ảnh Nụ cười Việt Nam, nơi hội tụ những khoảnh khắc rạng rỡ, lan tỏa tình yêu và niềm tự hào dân tộc. Triển lãm là dấu mốc đặc biệt của Cuộc thi ảnh Nụ cười Việt Nam, phát động ngày 6-20/8.

Chỉ trong hai tuần, cuộc thi đã thu hút 5.142 tác phẩm, nhận hơn 87.000 lượt bình chọn và tiếp cận 382.000 người dùng. Những con số ấn tượng cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của nụ cười - biểu tượng hạnh phúc, gắn kết và tinh thần lạc quan của người Việt.

Tại lễ hội, ban tổ chức công bố Top 13 tác phẩm xuất sắc nhất. Các bức ảnh được chọn lựa kỹ lưỡng, vừa phản ánh vẻ đẹp đời thường giản dị, vừa khắc họa hình ảnh một Việt Nam tươi sáng, nhân văn và tràn đầy hy vọng.

Ban tổ chức gửi lời chúc mừng đến các tác giả đoạt giải, đồng thời tri ân sự đồng hành và sẻ chia của cộng đồng, những người đã góp phần tạo nên hành trình kết nối cảm xúc, lan tỏa hạnh phúc qua từng khung hình.

Du khách dừng chân trước những tác phẩm trong triển lãm Nụ cười Việt Nam, cảm nhận niềm vui và sự gắn kết qua từng khoảnh khắc.

Trong dòng người đến lễ hội, Dương Thị Vinh (42 tuổi) cùng gia đình dừng lại khá lâu trước triển lãm.

“Tôi rất ấn tượng và thấy triển lãm thật ý nghĩa. Thông qua những bức ảnh, con gái tôi có thể khám phá vẻ đẹp của nhiều vùng đất mà chưa từng đặt chân tới”, chị Vinh chia sẻ.

“Rất vui và may mắn khi được ngắm nhìn Việt Nam hòa bình, tươi đẹp qua những tác phẩm đầy cảm xúc. Cảm ơn các nhiếp ảnh gia đã kịp thời ghi lại những khoảnh khắc đáng tự hào ấy", Dương Tử Giang (70 tuổi), ngụ ở phố Xã Đàn (quận Đống Đa cũ), nói thêm.

Ông đặc biệt ấn tượng với tác phẩm về làng nghề làm hương, nơi những bó hương đỏ thắm bung nở vừa gợi sự bình dị lao động, vừa biểu tượng cho tín ngưỡng và nét đẹp văn hóa lâu đời.

Sau khi thưởng lãm, du khách tiếp tục hòa mình vào chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian và thưởng thức quà vặt ven hồ. Nụ cười rạng rỡ hòa cùng tiếng trống hội, sắc cờ rực rỡ đã tạo nên bức tranh đầy màu sắc, lan tỏa niềm vui và niềm tự hào trong ngày Quốc khánh.

Ông Dương Tử Giang bày tỏ xúc động trước không gian triển lãm đầy ý nghĩa này.

Lễ hội Độc Lập diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, kết hợp cùng chiến dịch Tọa độ Độc Lập của Tri Thức - Znews để kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, Tạp chí Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông. Trong số các đơn vị đồng hành, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, góp phần tạo nên thành công của sự kiện.