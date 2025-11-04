TV 1.700 USD trên cổ tay phải lên dây cót mỗi ngày

Möels & Co tiếp tục khai thác hình dáng mặt số dạng TV đặc trưng của mình với mẫu 528 Series 2, phiên bản cập nhật từ mẫu 528 ra mắt trước đó. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở kích thước chiều rộng giảm từ 45 mm xuống 43 mm, còn độ dày chỉ còn 8,7 mm, thay vì 11 mm như bản đầu. Thiết kế mặt số vẫn giữ bố cục lệch tâm quen thuộc với bộ kim skeleton và bốn cọc số Ả Rập, kết hợp các đường cắt giao nhau đóng vai trò là cọc giờ còn lại. Tuy nhiên, Series 2 có một vài tinh chỉnh các chữ số được làm lớn và đậm hơn, trong khi kim được rút ngắn và dày hơn, hoàn thiện bằng mạ bạc, vàng hoặc phủ dạ quang tùy phiên bản. Ảnh: Möels & Co