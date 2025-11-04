TV 1.700 USD trên cổ tay phải lên dây cót mỗi ngày

|
Ngành đồng hồ khá im ắng về số lượng ra mắt trong tuần qua, song lại ghi nhận nhiều bản nâng cấp đáng chú ý từ các thương hiệu tầm trung. Thay vì những thiết kế hoàn toàn mới, phần lớn hãng tập trung cải thiện chất liệu, tinh chỉnh chi tiết và nâng cấp bộ máy cho các mẫu đồng hồ trước đó. Bên cạnh Möels & Co và CIGA Design, Citizen và Benrus cũng là những cái tên nổi bật với đỉnh Everest trên mặt số và cú hồi sinh mang hơi thở thập niên 1960. Dưới đây, On Wrist giới thiệu các cỗ máy nổi bật trong tuần. Ảnh minh họa: Benrus.
|
Möels & Co tiếp tục khai thác hình dáng mặt số dạng TV đặc trưng của mình với mẫu 528 Series 2, phiên bản cập nhật từ mẫu 528 ra mắt trước đó. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở kích thước chiều rộng giảm từ 45 mm xuống 43 mm, còn độ dày chỉ còn 8,7 mm, thay vì 11 mm như bản đầu. Thiết kế mặt số vẫn giữ bố cục lệch tâm quen thuộc với bộ kim skeleton và bốn cọc số Ả Rập, kết hợp các đường cắt giao nhau đóng vai trò là cọc giờ còn lại. Tuy nhiên, Series 2 có một vài tinh chỉnh các chữ số được làm lớn và đậm hơn, trong khi kim được rút ngắn và dày hơn, hoàn thiện bằng mạ bạc, vàng hoặc phủ dạ quang tùy phiên bản. Ảnh: Möels & Co
Bộ sưu tập gồm 5 phối màu mới: Desert Mirage (cam), Solo Argento (xám), Hexara (đen - xám), Lunera (đen) và Vistamare (xanh ngọc). Mặt số bằng nhôm chải satin, sơn thủ công với hiệu ứng ánh kim và phủ sơn mài bảo vệ. Giống thế hệ đầu, đồng hồ không có kim giây và lịch ngày, giữ cho bố cục tối giản. Ẩn bên dưới mặt số là bộ máy La Joux-Perret D101 lên cót tay, có thể quan sát qua nắp đáy trong suốt. Möels & Co 528 Series 2 có giá 1.350 GBP (khoảng 1.700 USD). Ảnh: Möels & Co.
|
CIGA Design tiếp tục khai thác chủ đề đỉnh Everest với mẫu Everest Summit Central Tourbillon, phiên bản kế nhiệm của mẫu Mount Everest Homage Edition ra mắt năm 2024. Vỏ đồng hồ chế tác từ titanium cấp độ 5, kích thước 45 mm x 11,65 mm, kết hợp giữa các bề mặt đánh bóng và chải xước, cùng phần càng nối dây ngắn giúp ôm tay hơn. Mặt kính sapphire được trang bị ở cả hai mặt, khả năng chống nước ở mức 50 m. Ảnh: CIGA Design.
Điểm nhấn của đồng hồ nằm ở mặt số làm từ đá nền Everest, được thu thập tại chân núi rồi xử lý qua các công đoạn cắt, khắc CNC và tạo hình laser nhằm giữ lại kết cấu tự nhiên. Trên nền đá, phù điêu hình Everest được phủ dạ quang Super-LumiNova C1. Kim giờ và phút mang hình dáng chiếc rìu băng, phủ dạ quang tương tự, với phần trung tâm để lộ cấu trúc tourbillon quay một vòng mỗi phút, đóng vai trò như kim giây vận hành. Đồng hồ có giá 2.699 USD. Ảnh: CIGA Design.
|
Bộ sưu tập Attesa Platinum Shine của Citizen đánh dấu bước tiến mới, lần đầu tiên ứng dụng titanium tái kết tinh, tạo nên hoa văn riêng cho từng chiếc đồng hồ sau quá trình xử lý ở nhiệt độ và áp suất cao. Toàn bộ vỏ và dây làm từ Super Titanium phủ Duratect Platinum, cứng gấp 5 lần thép nhưng vẫn nhẹ. Mặt số in mực kim loại phản chiếu ánh trăng, gợi cảm giác lạnh của băng tuyết. Ảnh: Citizen.
Bộ sưu tập gồm Satellite Wave GPS CC4076-65A, mẫu cao cấp nhất, dùng máy Calibre F950, kết nối vệ tinh trong 3 giây, dự trữ năng lượng 5 năm, giới hạn 2.200 chiếc. Mẫu Chronograph AT8284-61A dùng máy Calibre H800, chỉnh giờ qua 26 múi giờ với Direct Flight, pin 10 tháng, giới hạn 2.500 chiếc. Và Three-Hand CB0284-66A, giới hạn 1.400 chiếc, dùng máy Calibre H145, pin 2 năm. Giá bán lần lượt là khoảng 2.100 USD, 1.300 USD và 1.200 USD. Ảnh: @horbiter/IG.
|
Thương hiệu Benrus, ra đời tại Manhattan (Mỹ), tái sinh mẫu Ultra-Deep, cỗ máy lặn từng được ưa chuộng trong thời kỳ hoàng kim của dòng tool watch những năm 1960. Phiên bản mới giữ nguyên tinh thần nguyên bản với vỏ thép 36,5mm, hai núm vặn screw-down và khả năng chống nước 200m. Mặt số đen mờ kết hợp vòng bezel xoay trong chia phút rõ ràng, cùng kim dạng cathedral và dạ quang C3 mang lại cảm giác cổ điển. Kính acrylic vòm góp phần hoàn thiện phong cách mid-century, trong khi bộ máy Swiss Soprod P024 tự động đảm bảo độ tin cậy vận hành. Đồng hồ có 1.105 CHF (khoảng 1.220 USD). Ảnh: Benrus.
On Wrist là series cập nhật thông tin hàng tuần về các mẫu đồng hồ mới nhất từ khắp nơi trên thế giới, đến từ các thương hiệu nổi tiếng và cả những cái tên mới nổi bật, từ đó phản ánh xu hướng chơi đồng hồ hiện nay.
Vì sao đồ độc bản trở thành biểu tượng quyền lực
Theo cuốn Tinh anh công sở 4.0, xu hướng săn lùng đồ độc bản xuất phát từ hai yếu tố cốt lõi: sự khan hiếm và giá trị biểu tượng. Những sản phẩm phiên bản giới hạn không chỉ giữ giá theo thời gian mà còn tạo “giá trị ngầm” về đẳng cấp xã hội cho người sở hữu. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt và sản phẩm đại trà dư thừa, giá trị độc nhất trở thành lợi thế sinh tồn của thương hiệu lẫn cá nhân.