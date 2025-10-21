Trào lưu du lịch 'tắm rừng' của giới siêu giàu

Nhiều người nổi tiếng như Công nương Kate, tỷ phú Bill Gates... coi việc "tắm rừng" là liệu pháp thiết yếu để phục hồi sức khỏe và tìm kiếm sự sáng tạo.

Hoạt động "tắm rừng", hòa mình giữa thiên nhiên được nhiều người yêu thích cả ở Việt Nam và nước ngoài. Ảnh: Thái Hạnh.

“Đừng chỉ chăm sóc những phần chưa khỏe của bản thân mình”, Kate Middleton, Vương phi xứ Wales, chia sẻ đầu năm 2025. Trong ảnh, cô đứng dưới tán liễu ở Windsor, ngước nhìn bầu trời. Kate thường đăng ảnh mình giữa thiên nhiên, hòa mình vào rừng cây - một thói quen lấy cảm hứng từ khái niệm Nhật Bản Shinrin-yoku, hay “tắm rừng”.

Gwyneth Paltrow, nữ diễn viên đoạt Oscar, sáng lập thương hiệu Goop, cũng tin rằng thiên nhiên là liều thuốc cho “sự quá tải đô thị”. Cô biến triết lý đó thành không gian “The Forest Within”, nơi con người tạm ngắt kết nối để tìm lại cân bằng. Phiên bản thương mại của liệu pháp “tắm rừng” này cho thấy khát khao ngày càng lớn về sự bình yên giữa đời sống hiện đại.

Chính nhu cầu “ngắt kết nối” này đã tạo nên một thói quen huyền thoại trong giới công nghệ: “Tuần lễ Tư duy” của Bill Gates. Hai lần mỗi năm, nhà đồng sáng lập Microsoft rút về căn nhà gỗ giữa rừng Tây Bắc Thái Bình Dương, tách biệt hoàn toàn với Internet và các cuộc họp. Trong bảy ngày tĩnh lặng, ông đọc, nghiên cứu và suy ngẫm - nơi nhiều ý tưởng và chiến lược quan trọng ra đời. Với Gates, khu rừng không phải chốn trốn chạy mà là “lò luyện” cho sự sáng tạo.

Công nương Kate thường xuyên hoà mình vào thiên nhiên, ủng hộ liệu pháp tắm rừng. Ảnh: @princeandprincessofwales.

Bác sĩ Tushar Tayal, chuyên gia tư vấn, Khoa Nội tại Bệnh viện CK Birla, Gurugram, giải thích "tắm rừng" là việc dành thời gian tĩnh lặng, chú tâm vào một không gian tự nhiên - thường là một khu rừng.

"Nó không phải là đi bộ đường dài hay hoạt động thể chất cường độ cao. Thay vào đó, nó là việc sống chậm lại, hòa mình vào các giác quan và kết nối với thiên nhiên”, bác sĩ Tayal nói.

Ý tưởng về tắm rừng bắt nguồn từ Nhật Bản vào những năm 1980, như một giải pháp cho sự căng thẳng cũng như mất kết nối ngày càng tăng do lối sống đô thị. Thuật ngữ này được đặt ra bởi Tomohide Akiyama, khi đó là Giám đốc Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản. Phương pháp này khuyến khích các cá nhân đắm mình trong môi trường rừng để nâng cao sức khỏe toàn diện.

Tập thể thao, tiếp xúc với thiên nhiên hàng ngày giúp cải thiện sức khỏe.

Dù chỉ được phổ biến từ thập niên 1980, khái niệm chữa lành bằng thiên nhiên đã ăn sâu trong văn hóa Nhật Bản. Theo bác sĩ Tayal, liệu pháp này ngày càng lan rộng toàn cầu và được khoa học chứng minh hiệu quả. Một phân tích trên 28 nghiên cứu đăng trong Environmental Health and Preventive Medicine cho thấy việc hòa mình vào rừng giúp hạ huyết áp, giảm hormone căng thẳng và cải thiện triệu chứng lo âu, trầm cảm.

Các nghiên cứu gần đây đã hé lộ cơ chế sinh học đằng sau hiệu quả chữa lành của thiên nhiên. Một phát hiện then chốt liên quan đến phytoncide - hợp chất bay hơi do cây tiết ra để tự bảo vệ.

Tiến sĩ Qing Li (Đại học Y Nippon, Tokyo) cho thấy việc hít thở chúng giúp tăng hoạt động của tế bào NK - tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ miễn dịch chống virus và ung thư.

Liệu pháp “tắm rừng” cũng chứng minh hiệu quả rõ rệt với những người làm việc trong môi trường căng thẳng. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Environmental Psychology cho thấy chỉ 3 tiếng trải nghiệm có hướng dẫn trong rừng đã giúp giảm kiệt sức, cải thiện tâm trạng - gợi mở tiềm năng của thiên nhiên như một liệu pháp sức khỏe tâm thần không dùng thuốc trong thời hậu đại dịch.

Lợi ích của liệu pháp thiên nhiên còn lan tỏa đến thế hệ trẻ. Một nghiên cứu đăng trên Ecopsychology cho thấy chỉ sau 3 buổi “tắm rừng” trong ba tuần, học sinh trung học đã thể hiện sự gắn kết với thiên nhiên, lòng biết ơn và ý thức bảo vệ môi trường cao hơn rõ rệt. Thiên nhiên không chỉ chữa lành, mà còn nuôi dưỡng một thế hệ biết trân trọng hành tinh mình đang sống.