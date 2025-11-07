Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM vật vã giữa biển nước

18h, nước từ các kênh rạch dâng cao tràn qua mặt đường Phạm Hữu Lầu giao với đường D1, tạo thành dòng nước đục chảy xiết. Có nơi ngập sâu khoảng 40 cm, nhiều phương tiện chết máy phải dắt bộ hàng trăm mét. Nhiều học sinh tiểu học trên tuyến đường này phải xắn quần, lội nước ra để về nhà. Một số em được cha mẹ chở bằng xe máy nhưng đến đoạn ngập phải dắt bộ qua dòng nước đục, có phụ huynh lo con ướt đồ nên quay đầu chọn đường vòng xa hơn để tránh ngập. Ảnh: Hoài Bảo.