Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM vật vã giữa biển nước

|
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, chiều 7/11, triều cường tại TP.HCM đạt đỉnh. Khoảng 17h tại tuyến Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận) nước tràn lênh láng mặt đường, có đoạn ngập hơn nửa bánh xe máy. Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm, nhiều xe chết máy giữa dòng nước. Ảnh: Hoài Bảo.
|
Lực lượng dân phòng và thanh niên tình nguyện được huy động để hỗ trợ đẩy xe, hướng dẫn người dân qua khu vực ngập. Ảnh: Hoài Bảo.
|
Nhiều phương tiện bị chết máy, phải gọi cứu hộ trên đường Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: Hoài Bảo.
|
Triều cường đạt đỉnh gây ra ngập nặng, dẫn đến cảnh kẹt xe kéo dài nhiều tiếng trên nhiều trục đường. Dòng xe cộ nhích từng chút một giữa đường ngập. Một số người dân phải dừng xe trên vỉa hè chờ nước rút hoặc tìm đường vòng để về nhà sau giờ tan làm. Ảnh: Hoài Bảo.
|
"Hễ triều cường dâng là sáng ngập, chiều ngập. Mỗi lần nước lên, việc buôn bán của tôi khó khăn lắm. Người ta thấy ngập là tranh thủ chạy về nhà, ít ai dừng lại mua hàng, nên buôn bán ế ẩm hẳn", bà Ánh Loan chia sẻ. Ảnh: Hoài Bảo.
|18h, nước từ các kênh rạch dâng cao tràn qua mặt đường Phạm Hữu Lầu giao với đường D1, tạo thành dòng nước đục chảy xiết. Có nơi ngập sâu khoảng 40 cm, nhiều phương tiện chết máy phải dắt bộ hàng trăm mét. Nhiều học sinh tiểu học trên tuyến đường này phải xắn quần, lội nước ra để về nhà. Một số em được cha mẹ chở bằng xe máy nhưng đến đoạn ngập phải dắt bộ qua dòng nước đục, có phụ huynh lo con ướt đồ nên quay đầu chọn đường vòng xa hơn để tránh ngập. Ảnh: Hoài Bảo.
|
Mực nước triều cường dâng cao đến hơn nửa bánh xe, cộng thêm sóng đánh khi ôtô đi lại khiến các phương tiện nhỏ hơn như xe máy gặp khó khăn. Ảnh: Hoài Bảo.
|
Nước dâng nhanh từ khoảng 16h và chỉ bắt đầu rút dần sau 20h, khiến nhiều người đi làm về muộn phải dắt bộ qua đoạn ngập sâu. Ảnh: Hoài Bảo.
|
Nhiều hộ dân sinh sống hai bên đường phải chắn bao cát, dựng tấm ván gỗ trước cửa nhà để ngăn nước tràn. Ảnh: Hoài Bảo.
|
Ghi nhận tại khu vực Thanh Đa (phường Bình Quới), triều cường bắt đầu dâng từ khoảng 18h30 và rút dần sau 19h30. Nước ngập tới nửa bánh xe, nhiều người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: An Khương.
|
Gia Huy (15 tuổi), sinh sống tại khu vực này cho biết: “Em tan học từ 16h30. Sau đó về nhà tắm rửa thật kỹ để ra đây chơi lội nước cùng bạn bè”. Ảnh: An Khương.
|
Trước đó, lực lượng chức năng phường Gia Định đã gia cố, đắp đê để ngăn triều cường. Ảnh: An Khương.
|
Theo dự báo, sau khi đạt đỉnh trong chiều 7/11, mực nước tại các trạm xuống chậm trong ngày mai (8/11), sau đó xuống nhanh hơn. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11/11. Ảnh: An Khương.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.