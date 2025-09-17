Trò kêu đói, không học nổi vì cơm bán trú không đủ no

Cha mẹ học sinh tại một số trường phản ánh cơm bán trú không đảm bảo chất lượng, khiến trẻ bị đói. Một giáo viên cũng nói rằng suất cơm quá ít, cả cô và trò đều không đủ no.

Vào đầu năm học, tình trạng cơm bán trú không đủ no, thiếu dinh dưỡng liên tục được cha mẹ học sinh phản ánh trên mạng xã hội. Ảnh: T.P.

Một ít cơm trắng, vài lát rau củ xào, 7 con cá khô và một ít thịt băm.

Đây là hình ảnh bữa cơm bán trú được một phụ huynh chia sẻ ẩn danh trên hội nhóm dành cho cha mẹ học sinh tại Hà Nội. Bài đăng này thu hút cả trăm bình luận, trong đó có nhiều bình luận bày tỏ bức xúc vì bữa ăn cho trẻ không đảm bảo chất lượng.

Ngoài ra, một số người cũng chia sẻ con họ đang trải qua tình trạng tương tự, cơm bán trú ăn không đủ no, các món lặp đi lặp lại hoặc khó ăn, khiến trẻ bị đói, không đủ năng lượng để tiếp tục ca học buổi chiều.

Cơm bán trú không đủ no

Ở phần bình luận của bài tố cáo, một tài khoản ẩn danh cũng chia sẻ rằng con họ đang gặp tình trạng tương tự. Có lần, trẻ phải ăn cháo bị khét nhưng vẫn phải ăn hết phần để không bị phạt. Khi phản ánh lên nhà trường, phụ huynh chỉ nhận được câu trả lời rằng “bếp đang thử nghiệm”.

Một phụ huynh khác cũng nói con ăn bán trú ở trường không đủ no, thậm chí có hôm phải ăn cháo vì trường hết suất ăn.

"Con mình học lớp 9, hôm thứ hai vừa rồi lần đầu ăn ở trường, tối về đi học thêm lại đói lả ra, cô giáo phải mua bánh mì cho ăn tạm. Mình phải cho thêm sữa với bánh để con mang đi học", phụ huynh này chia sẻ.

Đọc bài chia sẻ của phụ huynh này, cô P.L., giáo viên tiểu học tại Hà Nội, nói rằng tình trạng cơm bán trú không đủ no cũng đang xảy ra tại nơi cô công tác.

Suất ăn tiêu chuẩn tại trường cô L. là 30.000 đồng (chưa tính đến số tiền hỗ trợ từ ngân sách thành phố) nhưng cả cô và trò vẫn ăn không đủ no vì cơm ít, thức ăn nhiều, các món đôi khi còn lặp đi lặp lại ngay trong tuần.

“Mấy ngày đầu, học trò cứ kêu đói quá không học nổi, chính tôi cũng uể oải vì không được ăn no. Trò bị đói nhưng tôi cũng không biết làm thế nào vì tiêu chuẩn phần cơm chỉ được như vậy, không có hơn”, cô L. chia sẻ.

Đáng chú ý, trường của cô L. đã thực hiện bán trú suốt nhiều năm qua, nhưng đây là năm đầu tiên cô gặp tình trạng ăn bán trú không đủ no. Lo lắng bữa ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả học tập của trẻ, cha mẹ học sinh tại trường cô L. đã phản ánh lên trường và được phản hồi, nhà trường cũng đã cải thiện bữa ăn đầy đủ hơn trước.

Ăn cơm ở trường như "xé túi mù"

Từ 1/5, Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách đã chính thức có hiệu lực.

Điểm mới đáng chú ý nhất của nghị định này chính là bổ sung trẻ em ở nhà trẻ bán trú từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi vào diện được thụ hưởng chính sách hỗ trợ học tập từ nguồn ngân sách nhà nước.

Học sinh được hỗ trợ ăn bán trú 360.000 đồng/tháng. Ảnh minh họa: Thái An.

Theo đó, trẻ em nhà trẻ bán trú sẽ được hỗ trợ 360.000 đồng/tháng/trẻ tiền ăn trưa (không quá 9 tháng/năm học). So với nghị định cũ (Nghị định số 105/2020/NĐ-CP), mức hỗ trợ mới tăng gấp đôi.

Đến đầu tháng 7, Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trong năm học tới. Theo đó, việc hỗ trợ áp dụng với hai nhóm học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục ở Hà Nội, tự nguyện tham gia sử dụng dịch vụ bán trú (không bao gồm cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

Nhóm 1 là các học sinh tiểu học đang theo học tại 23 cơ sở giáo dục nằm trên địa bàn các xã miền núi và các xã thuộc bãi giữa sông Hồng trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo mức ăn tối thiểu 30.000 đồng/học sinh/ngày. Nhóm 2 là học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục còn lại, mức hỗ trợ là 20.000 đồng/học sinh/ngày (hỗ trợ bữa ăn chính).

Trường hợp phụ huynh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức Nhà nước hỗ trợ, phần chênh lệch sẽ thu của người học (đảm bảo mức ăn tối thiểu là 30.000 đồng/học sinh/ngày).

Nói thêm về việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, cô P.L. nói rằng tình trạng bữa ăn không đảm bảo đang xảy ra tại nhiều trường trên địa bàn TP Hà Nội. Trong các hội nhóm, phụ huynh, giáo viên vẫn thường thảo luận vấn đề này nhưng chưa dám phản ánh trực tiếp vì sợ ảnh hưởng đến con.

Cô giáo đưa ra nhận định lý do có thể liên quan việc năm nay, quyền chỉ định/lựa chọn nhà cung cấp suất ăn thuộc về địa phương, trong khi các năm trước là do nhà trường tự chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp.

“Tôi lấy ví dụ ở trường tôi, những năm trước, nhà trường tự chọn đơn vị cung cấp nên cô và trò được ăn khá ngon và đầy đủ. Nhưng năm nay, do thay đổi bên cung cấp, chất lượng bữa ăn bị giảm đáng kể”, cô L. chia sẻ.

Trong khi đó, một giáo viên chia sẻ ẩn danh với Tri Thức - Znews rằng dù quyền chỉ định đơn vị cung cấp suất ăn thuộc về ai, nhà trường và cha mẹ học sinh vẫn nên giám sát kỹ càng, nhất là trong công đoạn lựa chọn và chế biến thực phẩm.

Giáo viên này đồng thời đề cập đến một vấn đề mà nhiều nơi đang gặp phải là chưa thông tin rõ ràng về bữa ăn của con đến phụ huynh. Hiện, nhiều phụ huynh chỉ biết đóng tiền theo hướng dẫn, hoàn toàn không con biết được ăn bán trú ra sao, chế độ dinh dưỡng như thế nào.

“Tôi hy vọng các trường tổ chức bán trú nên lên thực đơn rõ ràng, nêu chi tiết chế độ dinh dưỡng để cha mẹ học sinh nắm rõ. Bữa cơm trưa rất quan trọng vì trẻ cần năng lực để học chiều, đừng để các con ‘xé túi mù’ trong bữa ăn nữa”, giáo viên này nhấn mạnh.