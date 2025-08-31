Trúng tuyển đại học số 1 Trung Quốc với bài luận về Doraemon

Với bài luận về Doraemon cùng hàng loạt dự án khởi nghiệp, Khánh Linh giành học bổng 100% học phí vào ngôi trường số 1 Trung Quốc.

Vũ Thị Khánh Linh là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương (Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Giữa tháng 7, Vũ Thị Khánh Linh (24 tuổi, quê Thái Nguyên) nhận tin trúng tuyển chương trình Internet và thiết kế đổi mới (định hướng trí tuệ nhân tạo và quản trị) của Đại học Thanh Hoa cơ sở Thâm Quyến (Trung Quốc). Theo xếp hạng THE 2025, trường ở vị trí thứ 12 thế giới và dẫn đầu châu Á.

“Mình vui và hạnh phúc, Thanh Hoa luôn là mục tiêu duy nhất của mình”, Khánh Linh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Đi chậm 5 năm để tìm đúng định hướng

Khánh Linh là cựu học sinh lớp chuyên Tiếng Trung, trường THPT chuyên Thái Nguyên. Từ những năm cấp 3, nữ sinh đã nhen nhóm ý định du học đại học. Tuy nhiên, vì chưa xác định rõ ràng về mục đích và mơ hồ về con đường mình sẽ đi nên dù đã hoàn thiện hồ sơ, Linh quyết định hoãn ước mơ.

Nữ sinh tin rằng việc học tập trong nước để tiếp xúc với nhiều cơ hội thực tập, làm việc tại môi trường doanh nghiệp bản địa sẽ là lựa chọn phù hợp trước khi du học.

Thời điểm đó, Linh đăng ký và trúng tuyển ngành Tiếng Trung thương mại của Đại học Ngoại thương. Ở đây, cô gái trẻ tiếp tục từng bước xây dựng hồ sơ của mình để sau khi ra trường sẽ ứng tuyển bậc thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa.

Ngoài hoàn thành việc học trên lớp, nữ sinh tham gia nghiên cứu khoa học, tìm hiểu về ảnh hưởng của thuật toán TikTok tới hành vi của sinh viên. Đề tài này đã đạt giải khuyến khích cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học Toàn quốc Euréka lần thứ 24.

Song song với đó, từ năm ba đến nay, Linh cùng đội nhóm phát triển một dự án khởi nghiệp về trà và cà phê dạng cô đặc. Họ làm việc trực tiếp với xưởng sản xuất Trung Quốc để nhập nguyên liệu và cũng có nguồn cung trong Việt Nam. Dự án đã tạo ra doanh thu và đóng góp vào các hoạt động tình nguyện.

Ngoài ra, nữ sinh còn thực hiện một dự án về giáo dục tiếng Trung, tạo ra một nền tảng kết nối người dạy và người học.

Sau khi tốt nghiệp, Linh làm việc ở vị trí nghiên cứu và phát triển sản phẩm của một doanh nghiệp. Trải nghiệm thực tế tại đây khiến Linh nhận ra những thiếu sót trong vận hành của doanh nghiệp, đặc biệt là về mặt quản lý nhân sự, ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong vận hành giữa các bộ phận, giao tiếp giữa doanh nghiệp với đối tác nước ngoài.

Những thiếu sót này đã thúc đẩy Linh mong muốn học về quản trị nhiều hơn. Cô gái trẻ nhận ra đây chính là con đường mình muốn theo đuổi - học liên ngành AI và quản trị.

Năm 2024, nữ sinh lần đầu nộp hồ sơ vào Đại học Thanh Hoa, song dù có hàng loạt dự án khởi nghiệp về kinh doanh, quản trị, Linh vẫn không trúng tuyển do thiếu kinh nghiệm về AI.

Không bỏ cuộc, năm nay, nữ sinh tiếp tục nộp hồ sơ vào duy nhất trường này. Khắc phục thiếu sót năm trước, Linh cải thiện hồ sơ bằng cách tham gia các chương trình huấn luyện và dự án liên quan đến AI.

Nổi bật trong số đó là dự án ứng dụng AI hỗ trợ giao tiếp hai chiều cho người khiếm thính. Nhiệm vụ của Linh là marketing, thu thập ý kiến khách hàng để hoàn thiện sản phẩm. Việc được tiếp xúc nhiều hơn với lĩnh vực này giúp cô hiểu về AI và thể hiện rõ ràng định hướng của mình trong bộ hồ sơ.

Năm 2022, Khánh Linh cùng nhóm nghiên cứu đoạt giải khuyến khích cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học Toàn quốc Euréka. Ảnh: NVCC.

Bài luận về Doraemon gây ấn tượng

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Khánh Linh thừa nhận bài luận năm ngoái cũng là điểm yếu khiến cô không trúng tuyển.

“Mình tự nhận thấy bài luận ấy rất bình thường, không có điểm nhấn, thiếu liên kết, chỉ đơn giản là kể lại CV của mình”, Linh nói.

Vì vậy, cô quyết tâm tìm một điểm độc đáo cho bài luận năm nay. Đại học Thanh Hoa thường đề cao tính kể chuyện và cách lồng ghép những mong ước của ứng viên với ngành học.

Trong một lần về quê, nhìn thấy các em nhỏ đang đọc truyện tranh, Linh chợt nảy ra ý tưởng. Cô dùng hình ảnh mèo máy Doraemon như một phép ẩn dụ để làm cho bài luận của mình sinh động hơn.

Linh mở đầu bài luận bằng việc so sánh thực tế xã hội hiện nay đang sử dụng AI với những gì truyện tranh Doraemon đã đề cập từ hàng chục năm trước. Không chỉ mặt tích cực, thông qua việc liên hệ với những phân cảnh trong Doraemon, bài luận còn chỉ ra những mặt tối của việc lạm dụng công nghệ, ví dụ như việc Nobita và các bạn lạm dụng bảo bối dẫn đến hậu quả.

“Doraemon chủ yếu sẽ là phần dẫn dắt, sau đó, mình quay trở lại tập trung vào việc nói về trường và ngành học”, Linh chia sẻ.

Bài luận của nữ sinh đã trình bày cụ thể về định hướng nghiên cứu liên ngành của mình, trong đó có dự định xây dựng ứng dụng AI để phân tích thị trường và dự báo nhu cầu về tiêu dùng trong ngành hàng bán lẻ tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng chính là vấn đề nhận được sự quan tâm của ban giám khảo trong phần phỏng vấn.

Bốn tuần sau khi nộp hồ sơ, Linh bước vào vòng này. Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 30 phút và nữ sinh chỉ có 2 ngày để chuẩn bị. Linh kể dù phỏng vấn trực tuyến, nhưng đối diện với hơn 10 thầy cô ở hội đồng tuyển sinh, nữ sinh vẫn cảm thấy căng thẳng và áp lực.

“Tuy nhiên, khi bước vào phỏng vấn, mình lại thấy rất vui, giống như một cuộc trò chuyện, trao đổi thân thiện giữa thầy cô và sinh viên”, Linh kể.

Hội đồng tuyển sinh tập trung vào các câu hỏi liên quan đến các dự án nữ sinh đã thực hiện và định hướng nghiên cứu tương lai. Đáng chú ý, hội đồng không quá quan tâm đến thành tích học thuật. Thay vào đó, họ chú trọng về cách Linh phản ứng với câu hỏi và cách cô diễn đạt vấn đề của mình.

Khoảng 3 tuần sau đó, Linh nhận được email từ một thầy trong ban tuyển sinh, nói rằng thầy rất ấn tượng với định hướng nghiên cứu của cô. Và đúng như Linh cảm, ngày nhận thông báo trúng tuyển và nhận học bổng học phí 100% (3 vạn nhân dân tệ/năm), Linh vỡ òa vì hái quả ngọt sau hành trình dài chinh phục ước mơ.

Hiện tại, nữ sinh đang trải qua những ngày đầu tiên ở Đại học Thanh Hoa. Trái với những lo lắng ban đầu, Linh hoàn toàn thoải mái, mọi người ở đây đều thân thiện và hỗ trợ cô.

Chia sẻ thêm về hành trình của mình, nữ sinh cho hay thời gian đầu, cô sẽ tham gia các khóa học bổ trợ về AI, sau đó sẽ tập trung vào kiến thức chuyên sâu.