Trường hàng chục tỷ vẫn bị phụ huynh ‘chê’ chưa đưa con đến học

Trường Mầm non Liên Chung (khu Lãn Tranh 1) được đầu tư hàng chục tỷ đồng, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, với quy mô 8.700 m2, gồm có 15 phòng học và 10 phòng chức năng.

Đây là trường mầm non trung tâm được xây dựng khang trang, sạch đẹp, tuy nhiên nhiều ngày qua, hơn 80 phụ huynh ở xã Phúc Hòa vẫn chưa đồng thuận đưa con đến lớp vì xa hơn điểm trường cũ ở thôn Hậu khoảng 2 km. Năm học này, thực hiện chủ trương cấp trên, xã Phúc Hòa dồn điểm trường ở thôn Hậu vào trường trung tâm.

Phòng học rộng rãi, sạch sẽ và đầy đủ đồ dùng phục vụ việc học tập.

Mỗi lớp học có phòng ngủ riêng cho các cháu.

Lớp học có khu nhà vệ sinh riêng.

Nhà trường có hệ thống camera an ninh phân bổ đều cho các khu vực đảm bảo an toàn, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thiết bị cảnh báo phù hợp.

Môi trường trong lớp, ngoài lớp được trang trí hấp dẫn, phù hợp với trẻ mầm non.

Các khu vực hoạt động đều khang trang, sạch đẹp, an toàn, thân thiện theo quan điểm xây dựng trường mầm non hạnh phúc. Lấy trẻ làm trung tâm. Hiện chính quyền địa phương đang vận động người dân đưa con đến học ở trường trung tâm.

