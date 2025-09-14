Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Trường hàng chục tỷ vẫn bị phụ huynh ‘chê’ chưa đưa con đến học

  • Chủ nhật, 14/9/2025 18:28 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Trường mầm non mới sạch đẹp được đầu tư hàng chục tỷ đồng, nhưng nhiều phụ huynh ở xã Phúc Hòa (Bắc Ninh) vẫn chưa đưa con đến lớp vì xa hơn trường cũ khoảng 2 km.

phu huynh che truong anh 1

Trường Mầm non Liên Chung (khu Lãn Tranh 1) được đầu tư hàng chục tỷ đồng, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, với quy mô 8.700 m2, gồm có 15 phòng học và 10 phòng chức năng.
phu huynh che truong anh 2

Đây là trường mầm non trung tâm được xây dựng khang trang, sạch đẹp, tuy nhiên nhiều ngày qua, hơn 80 phụ huynh ở xã Phúc Hòa vẫn chưa đồng thuận đưa con đến lớp vì xa hơn điểm trường cũ ở thôn Hậu khoảng 2 km. Năm học này, thực hiện chủ trương cấp trên, xã Phúc Hòa dồn điểm trường ở thôn Hậu vào trường trung tâm.
phu huynh che truong anh 3phu huynh che truong anh 4phu huynh che truong anh 5

Trường mầm non mới rộng đẹp, có đầy đủ khu vui chơi, trải nghiệm.

phu huynh che truong anh 6

Phòng học rộng rãi, sạch sẽ và đầy đủ đồ dùng phục vụ việc học tập.
phu huynh che truong anh 7

Mỗi lớp học có phòng ngủ riêng cho các cháu.
phu huynh che truong anh 8

Lớp học có khu nhà vệ sinh riêng.
phu huynh che truong anh 9phu huynh che truong anh 10

Phòng đọc sách và phòng học âm nhạc.

phu huynh che truong anh 11

Nhà trường có hệ thống camera an ninh phân bổ đều cho các khu vực đảm bảo an toàn, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thiết bị cảnh báo phù hợp.
phu huynh che truong anh 12

Môi trường trong lớp, ngoài lớp được trang trí hấp dẫn, phù hợp với trẻ mầm non.
phu huynh che truong anh 13

Các khu vực hoạt động đều khang trang, sạch đẹp, an toàn, thân thiện theo quan điểm xây dựng trường mầm non hạnh phúc. Lấy trẻ làm trung tâm. Hiện chính quyền địa phương đang vận động người dân đưa con đến học ở trường trung tâm.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.

Chủ nhân huy chương Olympic quốc tế chọn đại học nào?

Các học sinh giành huy chương Olympic quốc tế chọn học đúng chuyên ngành các em dự thi như Vật lý học, Hóa học, Khoa học máy tính...

07:57 11/9/2025

https://tienphong.vn/can-canh-truong-hang-chuc-ty-van-bi-phu-huynh-che-chua-dua-con-den-hoc-post1778010.tpo

Nguyễn Thắng / Tiền Phong

phụ huynh chê trường ngăn trẻ đi học cho trẻ đi học

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý