Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Cơ quan CSĐT Công an An Giang tạm giữ hình sự Đặng Văn Kiệt (SN 2004), Trần Tuấn Kiệt (SN 2003), Võ Minh Khôi (SN 2006) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng".

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước. Đến khoảng 16h ngày 2/3, Văn Kiệt hẹn Quang gặp nhau tại khu vực bãi cát thuộc tổ 4, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên để giải quyết mâu thuẫn.

Võ Minh Khôi, Đặng Văn Kiệt, Trần Tuấn Kiệt (thứ tự từ trái qua).

Văn Kiệt rủ Tuấn Kiệt, Khôi và 2 thanh thiếu niên điều khiển môtô chở nhau mang theo hung khí đến điểm hẹn chờ Quang đến. Lúc này, Quang cùng Huỳnh Tấn Hưng (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và 4 thanh thiếu niên mang theo hung khí đi trên 3 môtô cũng đến điểm hẹn.

Vừa đến nơi chưa kịp dừng xe, thì Quang và Hưng bị Văn Kiệt dùng dao chém bị thương, rồi cả nhóm bỏ chạy. Còn Quang và Hưng được đưa đến bệnh viên cấp cứu, điều trị.

Tang vật vụ việc.

Sau khi nhận được thông tin từ Công an phường Mỹ Quý, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phân công Tổ công tác phối hợp cùng Tổ công tác số 1 của Công an tỉnh (phụ trách địa bàn TP Long Xuyên và huyện Thoại Sơn) tiến hành điều tra xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 20h cùng ngày, Tổ công tác đã truy bắt các đối tượng, thu giữ nhiều hung khí và xe mô tô liên quan đến vụ án.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp và hướng dẫn Công an phường Mỹ Quý tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.