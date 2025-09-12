Truy nã cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt Lê Ngọc Trung (SN 1996, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian làm việc tại một ngân hàng, Trung đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng đang cần tiền để trả khoản vay đến thời hạn, khi trả xong sẽ làm thủ tục vay lại (đáo hạn), hồ sơ do đối tượng thụ lý.

Thông tin này làm cho 5 bị hại tin là thật, đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản do Trung làm chủ hoặc do Trung nhờ người khác nhận giúp với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng .

Nhận được tiền, đối tượng dùng để trả các khoản nợ đã vay trước đó. Tới khi không còn khả năng chi trả cho các bị hại, Trung đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và dẫn giải ngay Lê Ngọc Trung đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng hoặc Thiếu tá Phan Nhật Quang, điều tra viên.