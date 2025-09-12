Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Truy nã cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

  • Thứ sáu, 12/9/2025 06:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt Lê Ngọc Trung (SN 1996, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian làm việc tại một ngân hàng, Trung đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng đang cần tiền để trả khoản vay đến thời hạn, khi trả xong sẽ làm thủ tục vay lại (đáo hạn), hồ sơ do đối tượng thụ lý.

Thông tin này làm cho 5 bị hại tin là thật, đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản do Trung làm chủ hoặc do Trung nhờ người khác nhận giúp với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Nhan vien ngan hang, Lua dao chiem anh 1

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng truy nã Lê Ngọc Trung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhận được tiền, đối tượng dùng để trả các khoản nợ đã vay trước đó. Tới khi không còn khả năng chi trả cho các bị hại, Trung đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và dẫn giải ngay Lê Ngọc Trung đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng hoặc Thiếu tá Phan Nhật Quang, điều tra viên.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

https://cand.com.vn/Thong-tin-phap-luat/truy-na-cuu-nhan-vien-ngan-hang-lua-dao-chiem-doat-hang-chuc-ty-dong-i781015/

Khắc Lịch/Công an Nhân dân

Nhân viên ngân hàng Lừa đảo chiếm Lâm Đồng Nhân viên ngân hàng Lừa đảo chiếm

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

Đọc tiếp

Phat hien 1.440 banh trung thu nhap lau hinh anh

Phát hiện 1.440 bánh trung thu nhập lậu

11 giờ trước 20:56 11/9/2025 Pháp luật Pháp luật

0

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 1.440 chiếc bánh trung thu, 128 chiếc bánh bông lan nhập lậu. Hiện số hàng hóa trên bị lực lượng chức năng tạm giữ để xử lý theo quy định.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý