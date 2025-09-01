Truy tìm đối tượng Nguyễn Đức Thiện trong vụ án tại Công ty TSL

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị cá nhân, tổ chức nào khi phát hiện/tìm thấy đối tượng Nguyễn Đức Thiện, thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT, qua điều tra viên thụ lý Thiếu tá Nguyễn Văn Thành.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ" quy định tại Điều 341, Điều 364, Điều 365 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Công ty TSL, các cơ quan, tổ chức liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 34/QĐ-VPCQCSĐT ngày 20/5/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang truy tìm đối tượng Nguyễn Đức Thiện.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang truy tìm đối tượng Nguyễn Đức Thiện, sinh ngày 26/2/1984; CCCD: 001084008922, ngày cấp: 3/7/2015, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Quê quán và nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 5 - Hòa Xá, xã Hòa Phú, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Môi giới, làm dịch vụ hồ sơ công bố/tự công bố sản phẩm cho các công ty sản xuất hàng hóa, thực phẩm.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị cá nhân, tổ chức nào khi phát hiện/tìm thấy đối tượng Nguyễn Đức Thiện thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an qua điều tra viên thụ lý: Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, số điện thoại: 0961.612.228.