Truy tìm ôtô lạng lách, tạt đầu xe trên đường phố Nha Trang

Bắt 10 thanh thiếu niên mang dao, đi xe lạng lách trên phố tại Nghệ An

Công an TP Vinh (Nghệ An) làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, vỏ chai bia, đi xe không gắn biển số lạng lách, đánh võng trên đường gây mất an ninh trật tự.