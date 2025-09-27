Truyền hình Israel ca ngợi 'vẻ đẹp choáng ngợp' của hang Sơn Đoòng

Nhà báo Israel chọn hang Sơn Đoòng, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, như một điểm đến để thử thách giới hạn thể lực, tinh thần và bản lĩnh của con người trong điều kiện khắc nghiệt nhất.

Tối 26/9, kênh truyền hình 12 của Israel đã phát sóng tập mới nhất trong loạt chương trình phiêu lưu mạo hiểm: "Tới tận cùng: Danny Kushmaro trong lòng đất".

Trong tập này, nhà báo kỳ cựu người Israel - Danny Kushmaro đã chọn Việt Nam - cụ thể là hang Sơn Đoòng, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, như một điểm đến để thử thách giới hạn thể lực, tinh thần và bản lĩnh của con người trong điều kiện khắc nghiệt nhất.

Hang Sơn Đoòng, nằm sâu trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình - nay là Quảng Trị), từ lâu đã nổi tiếng toàn cầu bởi vẻ đẹp siêu thực và quy mô khổng lồ.

Khách Việt khám phá hang Sơn Đoòng sau thời gian dừng tour vì mùa mưa lũ. Ảnh: Linh Huỳnh.

Với chiều dài gần 9 km, chiều cao có nơi lên đến 200 m, hang sở hữu một hệ sinh thái riêng biệt với rừng nguyên sinh bên trong, sông ngầm chảy xiết và những bức tường thạch nhũ khổng lồ. Nơi đây không chỉ là kỳ quan thiên nhiên mà còn là thách thức không nhỏ cho bất cứ ai muốn khám phá.

Trong chương trình, Kushmaro và nhóm của anh đã vượt qua những đoạn đường lầy lội, ghềnh đá sắc nhọn và những khe núi ẩm ướt, trơn trượt - nơi mỗi bước đi đều tiềm ẩn rủi ro.

Có lúc, anh bị trượt ngã giữa bóng tối dày đặc, nơi tín hiệu liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt. Không gian ngột ngạt, thiếu oxy cùng cái lạnh len lỏi khiến chuyến hành trình trở nên căng thẳng và nghẹt thở.

cảnh tượng ngoạn mục bên trong hang Sơn Đoòng. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN.

Nhưng xen lẫn với hiểm nguy, cảnh tượng ngoạn mục bên trong hang Sơn Đoòng lại khiến người xem không khỏi sững sờ: ánh sáng xuyên qua hố sụt khổng lồ chiếu xuống những khối thạch nhũ lấp lánh; rừng cây mọc giữa lòng hang như một thế giới cổ tích bị lãng quên; dòng sông ngầm uốn lượn dưới chân núi đá dựng đứng... tất cả như một hành tinh khác ẩn sâu trong lòng đất.

Đối với Kushmaro, đây không chỉ là một thử thách thể chất, mà còn là hành trình đi sâu vào tâm trí - nơi con người phải đối diện với nỗi sợ, sự cô lập, và ranh giới mong manh giữa an toàn và nguy hiểm. Đó cũng là nơi ông cảm nhận rõ ràng nhất mối quan hệ mong manh nhưng thiêng liêng giữa con người và thiên nhiên.

Trước đó, chương trình đã từng đưa Danny Kushmaro tới những vùng cực lạnh giá như Bắc Cực - nơi chỉ vài phút dưới làn nước băng đã có thể đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, thử thách tại hang Sơn Đoòng lại khác biệt ở sự đối lập rõ rệt giữa vẻ đẹp choáng ngợp và sự nguy hiểm tiềm ẩn trong từng bước đi.

Danny Kushmaro có lúc bị trượt ngã giữa bóng tối dày đặc, nơi tín hiệu liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN.

Chương trình không chỉ ghi lại những thước phim chân thực, thót tim khi phải len lỏi qua các khe hẹp hay trượt chân giữa bóng tối, mà còn truyền tải thông điệp sâu sắc: Con người có thể bị giới hạn về thể chất, không gian, thời gian - nhưng khát vọng khám phá và chinh phục những giới hạn đó vẫn luôn mãnh liệt.