Từ 2026, khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo nhóm đối tượng ưu tiên

Chiều 17/10, tại Phiên họp thứ 50, UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết dự thảo bao gồm các nhóm chính sách lớn: nhóm chính sách giảm chi phí y tế cho người dân; nhóm chính sách về đất đai, thuế, tài chính; nhóm chính sách về đào tạo chuyên sâu, đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe; nhóm chính sách về chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế.

Phiên họp thứ 50 của UBTVQH chiều 17/10.

Về nhóm chính sách giảm chi phí y tế cho người dân, Chính phủ đề xuất: Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên; tổ chức phối hợp giữa các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe của học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho người lao động theo quy định và khám, chữa bệnh BHYT để khám bệnh miễn phí; hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân và giao Chính phủ xác định các nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện.

Trong đó, NSNN chi cho các đối tượng ưu tiên trước, ước khoảng 6.000 tỷ đồng /năm và có thể tăng dần theo khả năng cân đối. Dự thảo cũng quy định sẽ miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình.

Bên cạnh đó, đề xuất từ năm 2027, thực hiện mức hưởng trong phạm vi quyền lợi BHYT 100% cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban thống nhất về mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết. Hồ sơ dự án Nghị quyết cơ bản bảo đảm theo quy định.

Ngoài ra, Ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu thể chế hóa các nội dung trong Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, như: Khuyến khích người dân chủ động tiếp cận dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; khám sàng lọc trước sinh, sơ sinh; khám sàng lọc một số loại bệnh tật phổ biến, nguy hiểm phù hợp với từng lứa tuổi, nhóm đối tượng"; "Phát huy tiềm năng và thế mạnh của y học cổ truyền...

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội

Về mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân, Thường trực Ủy ban đề nghị chuyển nội dung về "khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm từ năm 2026" vào dự án Luật Phòng bệnh (xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10), trong đó quy định rõ nguyên tắc về cơ chế tài chính, đối tượng áp dụng, lộ trình ưu tiên, thời điểm thực hiện và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

Về chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế, đề nghị quy định theo đúng tinh thần Nghị quyết số 72 hoặc giải trình, làm rõ lý do quy định cụ thể các đối tượng là bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng-hàm-mặt được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp khi được tuyển dụng. Có ý kiến đề nghị rà soát quy định xếp lương theo hệ số vì dự kiến từ năm 2026 tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tính theo vị trí việc làm thay vì hệ số và lương cơ sở.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị quy định chế độ, chính sách cho nhóm đối tượng là nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn bản, cộng tác viên dân số theo chức năng, nhiệm vụ tại Điều này; làm rõ cán bộ làm công tác dân số tại trung tâm y tế khu vực có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề như cán bộ y tế dự phòng công tác tại cùng trung tâm hay không. Có ý kiến khác đề nghị cân nhắc quy định Điều 3 tại dự thảo Nghị quyết vì các quy định về tiền lương, phụ cấp thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến đóng góp về các nội dung được quan tâm để cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ, UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của UBTVQH, ý kiến của cơ quan thẩm tra và các cơ quan của Quốc hội để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Trong đó lưu ý bổ sung đầy đủ các báo cáo thành phần, đánh giá tác động, thuyết minh cụ thể về nguồn lực và kinh phí dự kiến thực hiện; tham vấn ý kiến, rà soát kỹ lưỡng nội dung dự thảo Nghị quyết với các luật hiện hành có liên quan cũng như các luật đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung.