'Tuần lễ vàng' kinh hoàng trên dãy Himalaya tại Trung Quốc

Một người thiệt mạng và hàng trăm du khách phải sơ tán khỏi dãy Himalaya sau trận bão tuyết bất ngờ quét qua Tây Tạng và Thanh Hải (Trung Quốc) cuối tuần qua.

Bão tuyết bất thường trên đỉnh Everest Tại khu vực sườn phía Đông của núi Everest thuộc Tây Tạng (Trung Quốc), gần 1.000 người, bao gồm cả du khách và nhân viên khu cắm trại, đã bị mắc kẹt do bão tuyết khiến các tuyến đường bị phong tỏa.

"Trời lạnh và ẩm ướt khủng khiếp, nguy cơ hạ thân nhiệt rất cao", Chen Geshuang, một du khách may mắn thoát nạn khỏi trận bão tuyết, nói với Reuters.

Trận bão tuyết bắt đầu từ tối 4/10 và kéo dài suốt ngày 5/10, ở độ cao trung bình 4.200 m tại tỉnh Thanh Hải và hơn 4.900 m tại Tây Tạng, Trung Quốc, khiến khoảnh khắc trong kỳ nghỉ "Tuần lễ vàng" trở nên kinh hoàng.

Chen kể lại nhóm của cô phải trải qua một đêm giữa tuyết rơi dày đặc, sấm sét và gió mạnh. Hướng dẫn viên nói với họ chưa bao giờ gặp thời tiết như vậy vào tháng 10, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.

Khi thấy người dân làng Qudang ra đón, Chen Geshuang đã bật khóc: "Họ cho chúng tôi trà ngọt và nhóm lửa sưởi ấm. Cảm giác như được sống lại".

Du khách rời khu cắm trại, khi mưa tuyết bất thường trút xuống dãy Himalaya, khu vực Tây Tạng (Trung Quốc), ngày 5/10. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều video cho thấy hình ảnh lều trại bị tuyết vùi lấp, các du khách được hướng dẫn viên và lực lượng cứu hộ dẫn qua những đoạn đường bị chặn bởi tuyết dày đến đầu gối.

"Khi chúng tôi bắt đầu hành trình, thời tiết còn rất đẹp. Nhưng đến tối 3/10, tuyết bắt đầu rơi dày và dữ dội hơn", một du khách họ Trần, được sơ tán về thị trấn Qudang, kể với SCMP. Anh cho biết tầm nhìn giảm xuống dưới 5 m, các nhóm phải chia nhau dọn tuyết để mở đường.

Dịp nghỉ lễ "Tuần lễ vàng" đầu tháng 10 vốn được xem là mùa leo núi lý tưởng ở Everest, đã thu hút đông đảo người yêu mạo hiểm đến các thung lũng phía Đông ngọn núi. Tuy nhiên, cơn bão tuyết trái mùa này đã khiến ngay cả những người leo núi dày dạn kinh nghiệm cũng "trở tay không kịp".

Tại khu vực Laohugou, tỉnh Thanh Hải, một du khách được xác nhận tử vong do hạ thân nhiệt và sốc độ cao.

Đến nay, 137 người đã được sơ tán khỏi khu vực này sau khi chính quyền địa phương huy động hơn 300 nhân viên cứu hộ cùng 2 thiết bị bay không người lái. Cảnh sát cho biết tuyết rơi dày liên tục khiến công tác cứu hộ ở khu vực có độ cao trung bình trên 4.000 m trở nên khó khăn.

Tháng 10 vốn được xem là mùa leo núi lý tưởng ở Everest. Ảnh: Reuters.

Tại Tây Tạng, hàng trăm du khách cũng bị mắc kẹt trên sườn đông núi Everest. Tờ People's Daily cho biết khoảng 350 người đã được hướng dẫn đến nơi an toàn, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn giữ liên lạc với khoảng 200 người còn lại, dự kiến được đưa về an toàn trong ngày.

Chính quyền huyện Tingri, Tây Tạng, đã huy động hàng trăm dân làng và đội cứu hộ để dọn tuyết, mở đường đến khu vực du khách bị mắc kẹt ở độ cao hơn 4.900 m. Do tầm nhìn hạn chế và đường trơn trượt, địa phương đã tạm dừng bán vé và đóng một số tuyến đường dẫn đến khu danh thắng Everest trong hai ngày cuối tuần.

Dù Everest là ngọn núi cao nhất thế giới và được hàng nghìn người tìm cách chinh phục mỗi năm, đây vẫn được xem là một trong những hành trình mạo hiểm và nguy hiểm nhất hành tinh.