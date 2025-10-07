Tuổi 59 của 'mỹ nam trẻ mãi không già' Singapore

|
Tháng 3 năm nay, Chuando Tan (sinh năm 1996, sống tại Singapore) khoe khoảnh khắc đón tuổi 59. Như thường lệ, anh gây sốt nhờ ngoại hình trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi U60 với làn da mịn màng, gần như không thấy nếp nhăn và vóc dáng săn chắc. Anh được gọi là “mỹ năm trẻ mãi không già” hay “người đàn ông không tuổi”.
Chuando là con trai của họa sĩ nổi tiếng Tan Tee Chie. Anh là nghệ sĩ đa tài, thể hiện tài năng ở các lĩnh vực nhiếp ảnh, người mẫu, đạo diễn. Gia nhập làng người mẫu từ năm 16 tuổi, anh từng là người mẫu nổi tiếng trong thập niên 1980-1990.
Sau khi giải nghệ người mẫu năm 1996, Chuando chuyển sang nhiếp ảnh thời trang và đồng sáng lập hãng ChuanDo & Frey vào năm 2006. Thương hiệu này từng hợp tác với nhiều ngôi sao quốc tế như Janet Jackson, Angelababy và Rita Ora. Chuando còn là chủ công ty người mẫu quốc tế Ave Management.
Chuando cũng từng thử sức với âm nhạc, ra mắt album gồm 10 ca khúc năm 1993, nhưng sự nghiệp ca hát không kéo dài. Đến năm 2020, anh ra mắt trên màn ảnh rộng với vai chính trong phim Precious Is The Night.
Dù tham gia nhiều hoạt động giải trí, Chuando Tan chỉ thực sự gây chú ý toàn cầu từ năm 2017 nhờ ngoại hình “không tuổi”. Hàng loạt tờ báo và trang tin quốc tế như The New York Post, The Daily Mail đưa tin về vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc của anh.
Chuando từng chia sẻ bí quyết giữ gìn phong độ gồm: tập gym đều đặn từ tuổi 20, 5-6 buổi/tuần; ăn và đốt lượng calo cân bằng; giữ tinh thần tích cực; duy trì sở thích lành mạnh; chăm sóc da đơn giản nhưng nhất quán và đặc biệt nói không với caffeine - kể cả trà đen hay cà phê. Ở tuổi gần 60, Chuando vẫn chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số nếu biết cách chăm sóc bản thân.
Gần đây, Chuando Tan gây chú ý với cộng đồng mạng Hàn Quốc. Mặc dù xứ sở kim chi có không ít ngôi sao giữ được ngoại hình trẻ trung hơn tuổi thật, ngoại hình của Chuando vẫn khiến cư dân mạng xứ kim chi choáng váng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục nỗ lực của anh: “Không thể tin nổi, đây đúng là oppa luôn đấy”, “Anh ấy trông như mới ngoài 30”, “Khó tin thật, không hề có dấu hiệu của một người 59 tuổi”.
Trên Instagram có 1,6 triệu lượt theo dõi, Chuando thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày. Anh nhận “mưa lời khen” cho gu ăn mặc trẻ trung, năng động. “Mỹ nam” người Singapore vẫn tự tin chụp các bộ ảnh khoe rõ thân hình 6 múi.
Nhiếp ảnh gia Singapore không phủ nhận mình cũng có nếp nhăn hay dấu hiệu tuổi tác. Tuy nhiên, anh chọn đón nhận và chăm sóc bản thân. “Tôi không cố tỏ ra trẻ trung. Tôi chỉ muốn khỏe mạnh và hạnh phúc với chính mình”, anh từng bày tỏ.
