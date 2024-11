Tường An - một bí quyết Việt, triệu món ăn ngon

Trong hành trình lớn lên, cơm nhà vẫn luôn là hương vị được lưu giữ mãi trong ký ức đẹp của mỗi người vì ở đó có hơi ấm gian bếp của mẹ, dư vị những món ngon mẹ nấu.

Những khoảnh khắc ấy được tái hiện trong cuốn phim tua chậm, gắn liền với hình ảnh chai dầu ăn có “chú voi đỏ vươn cao vòi” xuất hiện nơi góc bếp suốt gần 5 thập kỷ. Vẫn âm thầm như thế nhưng Tường An đã trở thành “bí quyết” làm đầy tình yêu gian bếp Việt từ dầu ăn, bơ thực vật cho đến nước mắm và hạt nêm để chăm chút cho từng món ngon được vẹn tròn hương - sắc - vị.

Suốt gần 50 năm hiện diện cùng hàng triệu gian bếp Việt, Tường An trở thành thương hiệu thân thuộc với bao thế hệ. Tường An âm thầm làm nên triệu món ăn ngon, với những câu chuyện chưa được nhiều người biết đến. Chặng đường dài ấy chính là minh chứng cho sự phấn đấu, nỗ lực miệt mài với tình yêu ẩm thực - vì bữa cơm ngon và sức khỏe người Việt.

Vào năm 1977, Tường An ra đời và mang trong mình sứ mệnh cao cả - đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đây chính là những bước chân đầu tiên đầy tự hào để thương hiệu đặt nền móng vững chắc cho hành trình đồng hành bền vững cùng gian bếp Việt.

Khi đất nước mở cửa đổi mới, thị trường trở nên sôi động với sự gia nhập ồ ạt của các thương hiệu nước ngoài. Cạnh tranh làm nên sức mạnh, Tường An nhanh chóng thay đổi chiến lược về sản phẩm và phân phối để thích nghi với thời đại, giữ vững niềm tin yêu của người Việt cho đến tận ngày nay.

Với biết bao đổi thay đi qua cùng năm tháng, Tường An vẫn luôn ở đó, là bạn đồng hành nơi gian bếp của mẹ, nấu nên triệu món ngon, làm nên triệu bữa cơm gia đình ấm áp. Mãi cho đến hôm nay, nơi kệ bếp có thêm nhiều sản phẩm từ thương hiệu quốc dân này, ta mới thấy sự thấu hiểu mà Tường An đã tích góp suốt gần 50 năm để tạo nên “bí quyết” chinh phục nhu cầu nêm nếm của người làm bếp từ hương vị đơn giản đến món ăn cầu kỳ trong cách chế biến.

Chặng đường của Tường An bắt đầu từ khi ra mắt dầu ăn Tường An CookingOil vào năm 1991. Đây là thương hiệu dầu ăn đóng chai thuần Việt đầu tiên, mang “chất” tiên phong, tỏa sáng giữa thị trường đầy cạnh tranh với đối thủ nước ngoài đầu những năm 90.

Sản phẩm không chỉ nhanh chóng chiếm niềm tin của người dùng mà còn thúc đẩy hình thành thói quen sử dụng dầu thực vật thay cho mỡ động vật, góp phần giảm đáng kể nguy cơ các bệnh về tim mạch.

Tiếp đến, Tường An thành công vang dội vào năm 1992 khi cho ra mắt dầu đậu nành nguyên chất đầu tiên tại Việt Nam, mang trong mình sứ mệnh bảo vệ và nâng cao sức khỏe người tiêu dùng. Dầu đậu nành Tường An Premium vẫn luôn là lựa chọn tin cậy và yêu thích của hàng triệu gia đình Việt suốt gần 3 thập kỷ.

Đến năm 2003, thương hiệu một lần nữa ghi dấu ấn rực rỡ khi công bố thành công nghiên cứu và ứng dụng các vi chất dinh dưỡng vào dầu ăn.

Những sản phẩm tiên phong như dầu VIO dành cho trẻ em được bổ sung DHA, vitamin E và A từ dầu gấc; dầu Season giàu vitamin A và D, hỗ trợ sức khỏe xương, đặc biệt phù hợp cho người cao tuổi một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong trong việc chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho người Việt của Tường An.

Nhắc đến Tường An không thể không nhắc tới sản phẩm bơ thực vật Quốc dân quen thuộc Tường An Margarine, ấy vậy mà ít người biết rằng Tường An là nhà sản xuất đưa ra bơ thực vật đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1977. Từ đó đến nay, hũ bơ vàng huyền thoại ấy vẫn là bí quyết dậy vị thơm bơ không thể thiếu cho các món ngon Việt và giữ vững vị thế Bơ thực vật bán chạy số 1 Việt Nam, theo số liệu mới nhất của NielsenIQ trong giai đoạn từ tháng 6/2023 đến 5/2024.

Năm 2024, Tường An đột phá cho ra mắt thêm 2 dòng sản phẩm mới là Bơ thực vật vị bơ sữa và bơ thực vật vị đường mía, giúp “làm đầy” trải nghiệm vị giác, đa dạng phương pháp chế biến. Bộ 3 đầy sức mạnh giúp nâng tầm hương vị dù là món quen thuộc nhất. Sự ra đời của bơ sữa và bơ đường mía cho thấy Tường An luôn thấu hiểu, hướng đến giá trị toàn vẹn, đáp ứng nhu cầu trong chế biến và ăn uống của hàng triệu người tiêu dùng Việt.

Năm 2023, nối tiếp thành công của 2 ngành hàng chủ lực là dầu ăn và bơ thực vật, Tường An chính thức thâm nhập vào thị trường gia vị thiết yếu với hai ngành hàng quan trọng là nước mắm và hạt nêm. Kết tinh từ những am tường khẩu vị Việt suốt gần 5 thập kỷ, 2 ngành hàng mới nhanh chóng nhận được sự ủng hộ khi được hơn 90% người dùng yêu thích ngay từ lần thử đầu tiên.

Trên nền tảng yêu và hiểu khẩu vị Việt, Tường An vẫn luôn bền bỉ đồng hành theo năm tháng để tạo nên những bí quyết nấu ăn ngon gắn kết gia đình và nâng tầm ẩm thực Việt.

Vẻ đẹp ẩm thực của Việt Nam đa dạng, phong vị mỗi nơi mỗi khác. Tường An vẫn luôn ở đó, chứng kiến sự đổi thay qua không gian và thời gian, để kết tinh thành bí quyết, tạo nên hàng triệu món ngon nơi gian bếp Việt.

Với đội ngũ nhân lực tài năng, tâm huyết cùng công nghệ sản xuất hiện đại, Tường An vẫn từng ngày nghiên cứu và ấp ủ cho ra mắt những bí quyết nấu ăn ngon khỏe với chuẩn mực chất lượng cao nhất để phục vụ người tiêu dùng, cộng đồng và xã hội.