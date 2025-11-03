UNIQLO Việt Nam hỗ trợ gần 1 tỷ đồng giúp trường học sau bão lũ

UNIQLO Việt Nam phối hợp Quỹ Hy vọng hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão lũ, tái thiết trường học miền Bắc và miền Trung.

Thầy cô Trường Tiểu học Hưng Lợi (xã Lam Thành, Nghệ An) phải đặt xô hứng nước mưa từ mái tầng hai bị dột để nước không tràn vào lớp, sáng 31/10.

UNIQLO Việt Nam vừa công bố đóng góp khoảng 1 tỷ đồng cùng hơn 3.400 sản phẩm từ chương trình RE.UNIQLO để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Khoản hỗ trợ được trao thông qua Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) nhằm tái thiết trường học bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, giúp học sinh sớm trở lại lớp trong môi trường an toàn.

Trong hai tháng 9 và 10, liên tiếp các cơn bão lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực Bắc Trung Bộ. Nhiều trường học bị tốc mái, ngập sâu, cơ sở vật chất hư hỏng khiến việc dạy và học bị gián đoạn. Trước tình hình đó, UNIQLO phối hợp cùng Quỹ Hy vọng triển khai hoạt động sửa chữa, cải tạo lớp học, đồng thời cung cấp trang thiết bị, vật dụng thiết yếu phục vụ giảng dạy.

Ngoài khoản quyên góp 1 tỷ đồng , hơn 3.400 bộ quần áo RE.UNIQLO cũng được gửi tặng đến học sinh và giáo viên tại các trường bị ảnh hưởng nặng nề. Ngày 31/10, đại diện UNIQLO Việt Nam đã trực tiếp đến Trường Tiểu học Hưng Lợi (xã Lam Thành, Nghệ An) thăm hỏi, động viên thầy cô và trao quà cho các học sinh.

Sau các đợt bão lũ liên tiếp, Trường Tiểu học Hưng Lợi có nguyên dãy nhà với 7 phòng học bị hư hại nghiêm trọng không thể sử dụng, 10 phòng thuộc dãy nhà khác thấm dột nặng. Hơn 230 học sinh của trường phải chia nhau học theo ca sáng và chiều, dùng tạm thư viện, văn phòng để đảm bảo an toàn.

Ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi luôn tin rằng một thương hiệu chỉ thật sự phát triển bền vững khi gắn kết cùng cộng đồng. Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai, UNIQLO mong muốn được chung tay thể hiện sự quan tâm và mang đến hỗ trợ kịp thời, đặc biệt là cho trẻ em - những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Thông qua hợp tác cùng Quỹ Hy vọng, chúng tôi muốn góp phần tái thiết môi trường học tập an toàn, giúp các em sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ”.

Ông Akiyama Naoki (thứ 3 từ trái sáng), Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam, trực tiếp đến Nghệ An thăm hỏi, trao khoản hỗ trợ gần 1 tỷ đồng cho Trường Tiểu học Hưng Lợi.

Bà Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc điều hành Quỹ Hy vọng, cho biết: “Chúng tôi trân trọng tinh thần sẻ chia và cam kết lâu dài mà UNIQLO đã dành cho trẻ em Việt Nam. Mỗi công trình được tái thiết, mỗi phần quà được trao đi là một thông điệp về sự quan tâm và trách nhiệm. Trong những ngày khó khăn nhất, sự hỗ trợ kịp thời ấy đã thắp lên hy vọng nơi những ngôi trường từng bị gió bão tàn phá”.

Từ khi ra mắt vào năm 2021, chương trình RE.UNIQLO được triển khai tại tất cả cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc, khuyến khích khách hàng gửi tặng lại trang phục UNIQLO không còn sử dụng. Các sản phẩm được thu nhận, phân loại và trao đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần kéo dài vòng đời sản phẩm và lan tỏa giá trị bền vững.

Đến nay, chương trình đã trao tặng hơn 49.000 sản phẩm cho người dân tại các tỉnh như Điện Biên, Sơn La, Hà Giang (nay là Tuyên Quang), Yên Bái (nay là Lào Cai), Thanh Hóa, Nghệ An... Trước đó, đầu năm 2025, UNIQLO Việt Nam cũng cùng Quỹ Hy vọng khánh thành hai điểm trường và một khu nhà tắm tại Yên Bái và Sơn La, với tổng giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng . Trong giai đoạn dịch Covid-19, UNIQLO đã ủng hộ thêm 4.000 áo AIRism và 1.000 khẩu trang cho lực lượng tuyến đầu.

Với cam kết “Made for All”, UNIQLO tiếp tục duy trì các hoạt động đóng góp xã hội hướng đến cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và hỗ trợ trẻ em - những mảnh ghép quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của thương hiệu tại Việt Nam.