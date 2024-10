Váy cưới của NTK Việt tung bay ở Thượng Hải

Sau bộ sưu tập We are Roses tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải năm 2023, nhà thiết kế Trà Linh và Việt Trinh tiếp nối thành công bằng buổi trình diễn bộ sưu tập Kitsune no yomeiri. Show thời trang quy tụ 600 khách mời VIP, bao gồm nhiều ngôi sao giải trí Trung Quốc, giới chuyên môn thời trang từ hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới. Nhà thiết kế Trà Linh cho biết vui mừng khi tìm được địa điểm tổ chức Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Qiantan 31 vừa phù hợp với ý tưởng của bộ sưu tập, vừa đem tới những trải nghiệm đáng giá cho khách mời.