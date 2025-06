VĐV 22 tuổi bị đình chỉ sau khi mở tài khoản OnlyFans

Kurts Adams Rozentals (22 tuổi) được mô tả là “một vận động viên ưu tú” trên trang web chính thức của Paddle UK, tổ chức quản lý môn chèo xuồng canoeing tại Anh.

Ở Giải vô địch trẻ U23 thế giới năm 2023, Rozentals xuất sắc giành huy chương bạc ở nội dung canoe slalom cá nhân, và đồng thời góp phần mang về huy chương bạc nữa ở phần thi đồng đội 3 người. Cũng theo website này, VĐV Gen Z đang cạnh tranh để đại diện cho Vương quốc Anh tại Olympic Los Angeles 2028, CNN đưa tin.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi kể từ đầu tháng 4. Theo bài đăng trên trang Instagram có gần 74.000 lượt theo dõi, Rozentals bất ngờ nhận thông báo bị cấm tham dự vòng cuối cùng của đợt tuyển chọn thành viên đội tuyển Anh từ đại diện Paddle UK. Anh cũng không được phép liên lạc với huấn luyện viên, nhân viên hay các đồng đội.

Tổ chức quản lý cho biết lý do dẫn đến quyết định này là bởi “những bài đăng trên mạng xã hội”, dường như ám chỉ hoạt động của Rozentals trên OnlyFans. Đây là nền tảng mạng xã hội trả phí nổi tiếng với nội dung nhạy cảm. Tuy nhiên, một số nhà sáng tạo nội dung trên đây vẫn đăng tải các video về âm nhạc, thể thao và sức khỏe.

Paddle UK xác nhận với CNN trong một email rằng họ đang tiến hành một cuộc điều tra, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

“Paddle UK có thể xác nhận rằng theo Chính sách Kỷ luật Vận động viên của chúng tôi, một VĐV thuộc chương trình canoe slalom đang bị áp dụng biện pháp tạm thời trong thời gian chờ kết luận”, tổ chức này cho biết, đồng thời nói thêm rằng vụ việc đã được chuyển cho đơn vị điều tra độc lập Sport Integrity.

Theo Paddle UK, VĐV bị hạn chế tham gia Chương trình Đẳng cấp Thế giới, bao gồm cả việc liên lạc với những người khác trong hệ thống như đồng đội, HLV và nhân viên. Ngoài ra, người này cũng không được phép có mặt tại các địa điểm hoặc cơ sở liên quan đến các tổ chức quản lý.

Đại diện Paddle UK khẳng định tổ chức luôn cam kết xây dựng môi trường an toàn và cởi mở cho mọi người. Các biện pháp tạm thời theo Chính sách Kỷ luật Vận động viên chỉ được áp dụng khi thực sự cần thiết và hợp lý.

Về phần mình, Rozentals chia sẻ trên Instagram rằng gia đình đã "hy sinh mọi thứ" để anh có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ được thi đấu tại Olympic.

Sinh ra ở Latvia và chuyển đến Anh từ nhỏ, vận động viên 22 tuổi thừa nhận vấn đề tài chính luôn là thử thách lớn đối với cả anh và gia đình. Do đó, anh quyết định làm “bất cứ điều gì cần thiết” để có thể tiếp tục nuôi dưỡng sự nghiệp thể thao.

"Tôi bắt đầu thực hiện những 'video táo bạo' nhằm thu hút thêm người theo dõi. Tôi gần như không thể sống dựa trên mức lương mà Paddle UK trả cho VĐV", anh đề cập trong bài đăng.

Rozentals bày tỏ sự chán cảnh phải lo lắng tiền thuê nhà, sợ rơi vào cảnh vô gia cư. Anh đang làm tất cả để không rơi vào hoàn cảnh đó.

"Có thể cách tôi chọn là phi truyền thống? Đúng. Tôi đâu hoàn hảo. Nhưng cấm tôi thi đấu, cấm tôi nói chuyện với đồng đội, coi tôi như tội phạm thì đúng là điên rồ", anh viết thêm.

Tài khoản Instagram của Rozentals đính kèm một website mang tên anh. Mặt trang chính có logo của OnlyFans kèm đường dẫn cùng dòng thông điệp: “Gửi bố mẹ thân yêu, xin đừng nhấn vào đường link này. Còn với khán giả còn lại, chúc các bạn xem vui ;)”.

Chia sẻ với CNN, Rozentals cho biết lệnh cấm được đưa ra giữa hai vòng tuyển chọn đội tuyển quốc gia Anh. Mục tiêu của bài viết Instagram trên là nhằm lan truyền rộng rãi về vấn đề tài trợ cho VĐV.

Quyết định của Paddle UK là "hoàn toàn bất ngờ" đối với nam VĐV và khiến anh cảm thấy "bị đối xử như tội phạm. Gen Z cũng cho biết chưa nhận được thêm bất kỳ thông tin nào từ Paddle UK.

Theo Rozentals, mức thu nhập hàng năm của anh chỉ khoảng 16.000 bảng Anh ( 21.500 USD ). Trước khi đến với OnlyFans, anh từng thử nhiều cách khác nhau để kiếm thêm thu nhập, từ freelancer dựng video thâu đêm đến làm việc trong nhà máy của Amazon. Nhưng những công việc đó không bền vững, đồng thời ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình tập luyện của chàng trai.

"OnlyFans không phải ước mơ của tôi, mà chỉ là cách giúp tôi theo đuổi mục tiêu lớn hơn: thi đấu tại Olympic”, VĐV nói.

Kể từ khi gia nhập nền tảng này vào tháng 1, Rozentals đã kiếm được hơn 100.000 bảng Anh ( 135.000 USD ), đồng thời thừa nhận một số nội dung “nhạy cảm” gửi trực tiếp cho người đăng ký là những hình ảnh khoả thân của mình.

Một số người trẻ ở TP.HCM, Đà Nẵng theo chế độ ăn chay cho biết vẫn có thể luyện tập thể dục, thể thao hiệu quả, thậm chí còn nhận thấy một số lợi thế so với người ăn mặn.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.