Vì sao hành lý xách tay bị giới hạn 7 kg?

Giới hạn 7 kg là con số được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và giữ cho chuyến bay diễn ra an toàn.

Bức ảnh lan truyền từ năm 2019 về một hãng hàng không Việt Nam cân nặng hành lý xách tay của hành khách ngay tại cửa lên máy bay. Ảnh: T.M.C.

Khi du lịch ngày càng phổ biến và hành khách muốn gói gọn mọi thứ trong chiếc vali cabin, nhiều người tự hỏi: Vì sao hầu hết hãng hàng không chỉ cho mang tối đa 7 kg hành lý xách tay?

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), hành lý xách tay tiêu chuẩn không nên vượt quá 56 cm chiều dài, 45 cm chiều rộng và 25 cm chiều sâu, với trọng lượng khoảng 7 kg - con số được hầu hết hãng hàng không, từ truyền thống đến giá rẻ, áp dụng.

Giới hạn này giúp hành khách mang được một chiếc túi gọn nhẹ vừa khoang chứa phía trên, không cần ký gửi hay trả thêm phí.

Ở góc nhìn kỹ thuật, cân nặng của máy bay có ý nghĩa rất lớn. Càng nặng, máy bay càng tốn nhiên liệu. Việc giữ hành lý xách tay ở mức 7 kg giúp duy trì hiệu suất bay và tiết kiệm chi phí vận hành, từ đó giữ giá vé ổn định.

Theo các chuyên gia hàng không, mỗi kg tăng thêm đều khiến máy bay tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn, kéo theo chi phí cao hơn, cuối cùng lại tác động ngược đến giá vé hành khách phải trả.

Hành khách đẩy xe vali tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024. Ảnh: Duy Hiệu.

Với các hãng hàng không giá rẻ, hành lý xách tay và hành lý ký gửi được tách thành 2 dịch vụ độc lập. Vé cơ bản thường không bao gồm hành lý ký gửi; hệ thống chỉ gợi ý mua thêm trong quá trình đặt vé. Do đó, mức 7 kg chỉ áp dụng cho hành lý xách tay miễn phí, chứ không phải phần hành lý trả phí được ký gửi trong hầm máy bay.

Khi chuyến bay sắp cất cánh, nhưng một hành khách xuất hiện tại cửa lên máy bay với chiếc vali nặng hơn 10 kg. Nhân viên phải xử lý, ký gửi gấp và sắp xếp lại hành lý trong khoang. Những tình huống nhỏ này, nếu lặp lại thường xuyên, có thể khiến cả chuyến bay bị chậm, ảnh hưởng dây chuyền đến lịch trình của các chuyến kế tiếp.

Ngoài ra, túi xách quá nặng có thể trở thành mối nguy nếu rơi khỏi khoang chứa, hoặc ảnh hưởng đến cân bằng của máy bay trong một số tình huống nhất định.

Nhiều người cho rằng "không bị thu thêm phí" nghĩa là có thể mang thoải mái, nhưng thực tế, ý thức tuân thủ giới hạn 7 kg giúp chuyến bay an toàn và đúng giờ hơn. Hành lý xách tay quá tải là nguyên nhân phổ biến khiến quá trình boarding bị chậm.

Giới hạn 7 kg không chỉ là quy định, mà là cam kết chung giữa hãng bay và hành khách. Hãng có trách nhiệm thông tin rõ ràng, còn hành khách cần cân nhắc kỹ khi đóng gói. Khi cả hai bên phối hợp, hành trình sẽ nhẹ nhàng, an toàn và hiệu quả.