Các điểm di tích Huế đón khách trở lại sau lũ lịch sử

Sau 4 ngày tạm ngưng đón khách do mưa lũ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo mở cửa trở lại các điểm tham quan thuộc Quần thể di tích từ 8h ngày 31/10.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo trước đình Thương Bạc biến thành sông, người dân di chuyển bằng thuyền, sáng 28/10. Ảnh: Quốc Anh.

Theo trung tâm, sau khi nước lũ rút, đơn vị đã huy động lực lượng vệ sinh, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn cho du khách trước khi hoạt động trở lại. Một số khu vực vẫn đang được tiếp tục dọn dẹp, gia cố hệ thống điện, máy móc và cảnh quan bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn kéo dài.

Do một số thiết bị chưa khắc phục hoàn toàn, trung tâm sẽ tạm thời phát hành vé dự phòng thay cho vé điện tử. Du khách được khuyến nghị giao lại vé tại điểm kiểm soát để cập nhật vào hệ thống quản lý sau khi hệ thống được khôi phục.

Trung tâm cũng gửi lời cảm ơn đến du khách và các đơn vị lữ hành đã quan tâm, động viên trong thời gian tạm ngưng hoạt động do mưa lũ.

Các cán bộ thuộc Ban Quản lý Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế dọn vệ sinh khi nước lũ bắt đầu rút dần, sáng 28/10. Ảnh: Quốc Anh.

Huế vừa trải qua trận lũ gây ngập diện rộng tại 32 xã, phường, nhiều nơi chìm sâu từ 1-2 m, nước lũ dâng ngang người trước Đại nội Huế. Lượng mưa trong 24 giờ qua đạt mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử, khiến sông Hương và sông Bồ dâng lũ nhanh.

Đây được xem là một trong những đợt mưa lũ có cường độ và lượng mưa lớn nhất trong nhiều năm qua, gây thiệt hại nặng nề cho đời sống người dân và hệ thống hạ tầng đô thị của cố đô.

Đến sáng 30/10, thời tiết tại Huế vẫn có mưa nhẹ nhưng lượng mưa đã giảm mạnh, mực nước sông Hương và sông Bồ hạ hơn một mét so với đỉnh lũ, dự báo trong 12 giờ tới sẽ xuống dưới mức báo động 3.

Trước đó, từ 11h30 ngày 27/10, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo tạm dừng đón khách tại tất cả điểm tham quan do mưa lớn gây ngập sâu ở nhiều khu vực như Đại nội, các lăng tẩm và chùa chiền. Các biện pháp bảo vệ di tích, cổ vật và an toàn cho nhân viên được triển khai theo phương châm "4 tại chỗ".

Quang cảnh cửa Ngọ Môn từ cột cờ Huế lúc 7h54 ngày 30/10 khi trời hửng nắng. Ảnh: Lê Đình Hoàng.

Quần thể Di tích Cố đô Huế, còn gọi là Quần thể kiến trúc cố đô Huế, là hệ thống di tích lịch sử - văn hóa do triều Nguyễn xây dựng trong hơn một thế kỷ, từ đầu thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX, trên địa bàn kinh đô Huế xưa.

Phần lớn công trình hiện do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý. Ngày 11/12/1993, quần thể được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, trở thành di sản đầu tiên của Việt Nam có tên trong danh mục này. Hiện khu di tích cũng nằm trong danh sách 130 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng do Thủ tướng Chính phủ xếp hạng.

Toàn bộ quần thể gồm hai khu vực chính: trong Kinh thành Huế với Hoàng thành, Tử Cấm thành, các cung điện và miếu thờ; ngoài Kinh thành là hệ thống lăng tẩm, đền chùa, đàn Nam Giao và nhiều công trình gắn liền với lịch sử triều Nguyễn.

Cảnh nước lũ cuồn cuộn chảy qua Đại nội Huế Lũ tại Huế được dự báo "có thể vượt mức lịch sử", nước cuồn cuộn chảy qua Cửa Ngăn (hay còn gọi là Cửa Thể Nhơn) nằm ở phía Nam của Kinh thành Huế, sáng 27/10.