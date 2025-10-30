Cựu quân nhân Mỹ khoe căn hộ thuê 850 USD/tháng ở TP.HCM

Chuyến du lịch Việt Nam đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời Markeiz Ryan. Anh chọn TP.HCM làm nơi an cư, thuê căn hộ với giá 850 USD/tháng và tận hưởng cuộc sống "bình yên, đủ đầy".

Bên trong căn hộ thuê 850 USD /tháng tại TP.HCM của cựu quân nhân Mỹ Năm 2023, Ryan dọn vào căn hộ hai phòng ngủ, một phòng tắm nằm trong một trong những tòa nhà dân cư cao nhất TP.HCM, với giá thuê 850 USD mỗi tháng.

Trước khi rời Không quân Mỹ năm 2019, Markeiz Ryan, 36 tuổi, đã có chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam. Đó là hành trình khiến anh thay đổi hoàn toàn kế hoạch cuộc đời.

"Việt Nam khi đó trông thật sôi động và mọi thứ đều đúng như những gì tôi nghe nói. Tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời nhất trong đời và căn bệnh trầm cảm gần như biến mất", Ryan kể với CNBC.

Trở lại Mỹ để hoàn tất nhiệm vụ tại căn cứ không quân ở bang Wyoming, Ryan vẫn không thể quên cảm giác bình yên mình từng có ở Việt Nam. Anh bắt đầu lên kế hoạch quay lại nơi khiến bản thân "muốn sống thật sự".

Ryan sống trong một căn hộ 2 phòng ngủ ở TP.HCM.

Ngay sau khi xuất ngũ, Ryan quyết định chuyển hẳn sang Việt Nam sinh sống.

Anh hiện chi tiêu khoảng 4.000 USD mỗi tháng, bao gồm tiền trợ cấp thương tật dành cho cựu binh, học bổng GI Bill khi theo học thạc sĩ, cùng thu nhập từ việc dạy tiếng Anh. Ngoài ra, anh còn nhận các dự án nhỏ như thu âm quảng cáo và giao dịch chứng khoán ngắn hạn.

Thời gian trong quân ngũ để lại cho Ryan nhiều di chứng: viêm khớp cột sống, vấn đề hô hấp, thính giác và sức khỏe tâm thần. Nhưng anh nói, ở Việt Nam, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Khoản tiền nghe có vẻ không nhiều ở Mỹ, nhưng ở Việt Nam, chừng đó đã đủ để sống mức trung lưu, thậm chí khá giả", anh chia sẻ.

Những ngày đầu đến Việt Nam, Ryan nhờ một người bạn lâu năm, cũng là môi giới nhà đất, giúp tìm căn hộ đầu tiên. Anh từng đổi chỗ ở nhiều lần vì ồn ào từ còi xe, hàng rong và karaoke. Đại dịch Covid-19 khiến giá thuê giảm mạnh, giúp anh dễ dàng chọn được nơi ở phù hợp hơn.

Anh cho biết, với người nhạy cảm với tiếng ồn, việc sống giữa lòng thành phố đông đúc như Việt Nam có thể là một thử thách.

Ryan thuê căn hộ 2 phòng ngủ có "view" nhìn toàn cảnh thành phố.

Năm 2023, Ryan dọn vào căn hộ 2 phòng ngủ, một phòng tắm nằm trong một trong những tòa nhà dân cư cao nhất TP.HCM, với giá thuê 850 USD mỗi tháng (khoảng 21 triệu đồng). Anh đặc biệt yêu thích tầm nhìn toàn cảnh thành phố từ căn hộ.

Chi phí điện, nước và dọn dẹp hàng tháng của anh vào khoảng 130 USD . Sau 2 năm sinh sống, Ryan coi căn hộ này là "tổ ấm thực sự" và chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi.

"Nếu có rời đi, thì chỉ vì Việt Nam bảo tôi phải đi", anh cười nói.

Ryan dùng bữa tại một quán ăn bình dân ở TP.HCM.

Ở Mỹ, Ryan từng cảm thấy mất động lực, dù làm việc chăm chỉ đến đâu vẫn khó thoát khỏi vòng quay vật chất. Còn ở Việt Nam, anh nói, tiền bạc không còn là gánh nặng, thay vào đó là cơ hội để tập trung vào niềm vui và những giá trị bản thân theo đuổi.

Với Ryan, cuộc sống ở Việt Nam là "phiên bản hoàn toàn khác" của những năm tháng trước đây. Mỗi sáng, anh thức dậy với danh sách những việc "muốn làm", chứ không phải "phải làm".

"Ngay cả khi phải làm việc 40 tiếng mỗi tuần, tôi vẫn cảm thấy đó là khoản đầu tư cho tương lai. Khi không còn phải sống trong chế độ 'sinh tồn', mọi thứ trở nên nhân văn và đáng sống hơn rất nhiều", anh nói.