Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Huế sau 3 ngày lũ lịch sử

Sau 3 ngày ách tắc do mưa lũ, tuyến đường sắt Bắc - Nam qua TP Huế đã cơ bản thông suốt, ngoại trừ các đôi tàu SE5/6 và SE9/10 vẫn tạm ngừng khai thác để điều chỉnh lịch trình.

Tàu chở hàng cứu hộ các tỉnh miền Bắc sau 2 cơn bão Bualoi và Matmo. Ảnh: VNR.

5h ngày 31/10, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã khôi phục và thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua TP. Huế. Tàu được khai thác trở lại với tốc độ hạn chế 5 km/h, đảm bảo an toàn cho các đoàn tàu qua khu vực.

Theo lãnh đạo ngành đường sắt, đến rạng sáng nay, mực nước qua địa bàn TP. Huế đã rút xuống dưới nền đá đường sắt. Trước đó, nhiều đoạn bị lũ cuốn trôi đá, làm trơ ray, ảnh hưởng độ ổn định nền đường.

Trong đêm 30/10, hàng trăm cán bộ, công nhân được huy động làm xuyên đêm để gia cố, bổ sung vật liệu và kiểm tra nền ray, nhằm sớm khôi phục tuyến. Đoàn tàu chở đá từ ga Sỹ Hiền được điều vào khu ga Văn Xá để thử đường và bổ sung đá tại các vị trí bị xói lở.

Trước đó, từ 16h ngày 27/10, đoạn đường sắt qua Huế bị ngập 0,15-0,2 m, buộc phải phong tỏa. Cùng thời điểm, mực nước sông Hương dâng sát đáy dầm cầu Bạch Hổ và Dã Viên, chỉ còn cách 0,1 m.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo trước đình Thương Bạc biến thành sông, người dân di chuyển bằng thuyền, sáng 28/10. Ảnh: Quốc Anh.

Để bảo vệ hai cây cầu, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã điều hai đoàn tàu chở tổng cộng 1.150 tấn đá từ Đồng Hới (Quảng Bình, nay là Quảng Trị) và Hương Thủy (Huế) ra án ngữ, tăng tải trọng chống nguy cơ lũ cuốn.

Đến 10h ngày 29/10, khi nước sông Hương rút cách đáy dầm cầu 1,2 m, hai đoàn tàu được rút về ga Huế. Tuy nhiên, 8 tiếng sau, nước lại dâng cao, chỉ cách đáy dầm 0,04 m, buộc đơn vị tiếp tục đưa tàu trở lại cầu để gia cố. Sáng 30/10, khi nước rút, các đoàn tàu được di dời, phục vụ công tác thông tuyến.

Trong thời gian đường bị chia cắt, nhiều đoàn tàu bị bãi bỏ, ngành đường sắt đã tổ chức trung chuyển hành khách an toàn qua khu vực ngập.

Cảnh du khách đi xe công nông ra sân bay Huế Nhóm du khách từ Hà Nội bắt đầu hành trình ra sân bay Phú Bài (Huế) trong bối cảnh thành phố chìm sâu trong nước lũ lịch sử.