Vì sao nói bố mẹ Việt Nam 'sản xuất theo lô'?

Bất kỳ ai có nét tương đồng đặc biệt đều có thể được giới trẻ Việt Nam gọi là “sản xuất theo lô”.

Cụm từ “sản xuất theo lô” vốn là khái niệm trong lĩnh vực công nghiệp, chỉ phương pháp tạo ra sản phẩm theo từng đợt, mỗi đợt gồm nhiều sản phẩm giống hệt nhau.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, giới trẻ Việt đang mượn cụm từ này để nói về con người, với ý chỉ những cá nhân có tính cách, hành động hoặc trải nghiệm quá giống nhau đến mức tưởng như được “đúc khuôn”.

Xu hướng này thường được dùng để kể lại những câu chuyện hài hước hoặc “flex” người thân, người yêu theo cách gần gũi, vui vẻ. Thay vì nói: “Sao ba mẹ mình giống nhau thế”, người dùng mạng có thể viết: “Ba mẹ tụi mình được sản xuất theo lô hay gì á”.

Chẳng hạn, một bài viết nổi bật trên Threads với hơn 22 nghìn lượt thích đã chia sẻ: “Bố Việt Nam được sản xuất theo lô: bố tôi đến giờ còn không biết tôi học trường nào, lớp mấy”. Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận đồng tình, kể lại những câu chuyện tương tự về các ông bố, như thể họ được "đúc" từ cùng một khuôn.

Nhiều hiện tượng tương đồng trong xã hội cũng được gắn mác “sản xuất theo lô”. Ví dụ, một người nhận ra ai cũng có một vết sẹo ở bắp tay trái và viết: “Trẻ em Việt Nam được sản xuất theo lô”.

Thậm chí, những đơn vị, tổ chức hay môi trường công sở cũng có thể được gọi là “sản xuất theo lô” nếu có chung một kiểu văn hóa hoặc hành xử.

Điển hình như câu chuyện hay được cư dân mạng than thở là “Trong giờ hành chính thì rảnh rỗi, đến đúng giờ chuẩn bị về thì tự nhiên việc đổ ập xuống”. Sự trùng hợp này khiến dân văn phòng đùa rằng “Công ty tụi mình chắc được sản xuất theo lô, lập trình y chang nhau”.