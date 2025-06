Vì sao 'thánh mukbang' Hàn Quốc vẫn gầy dù ăn khẩu phần của 10 người

Dù tiêu thụ lượng thức ăn khổng lồ, YouTuber Tzuyang không tăng cân nhờ cơ chế tiêu hóa đặc biệt khiến cơ thể gần như không giữ lại chất béo.

Tzuyang được mệnh danh là "YouTuber nổi tiếng nhất Hàn Quốc" nhờ các video nội dung mukbang. Ảnh: tzuyang/YouTube.

Trong một lần mukbang, Tzuyang, người được mệnh danh là "YouTuber nổi tiếng nhất Hàn Quốc", ăn đến 20 cái hamburger, 20 suất mì ramen, 3 kg thịt, 240 miếng sushi và 16 m lòng bò. Một lần khác, cô gái lập kỷ lục với 10 m bánh gạo Hàn Quốc, 100 con tôm, 200 con hàu, 140 xiên thịt cừu nướng.

Song, cân nặng của nữ YouTuber sinh năm 1997 vẫn được duy trì ở khoảng 50 kg. Trong một lần chia sẻ, cô cho biết bản thân không tập thể dục hay ăn kiêng.

Bác sĩ Seo Jae Gul, chuyên gia sức khỏe cộng đồng ở Seoul (Hàn Quốc), cho rằng yếu tố quyết định nằm ở cách cơ thể Tzuyang xử lý thức ăn. Theo ông, dạ dày con người bình thường chỉ to bằng nửa cốc giấy. Khi ăn, nó giãn ra và có thể chứa lượng nước tương đương 2 lít.

Tuy nhiên, nếu dạ dày bị giãn thường xuyên, nó sẽ mất khả năng co lại. Điều này khiến nhiều người dễ bị tăng cân. Tzuyang thì khác.

Bác sĩ nhận xét "YouTuber nổi tiếng nhất Hàn Quốc" có cơ chế tiêu hóa đặc biệt, không giữ thức ăn lâu trong dạ dày. Ảnh: tzuyang/YouTube.

Bác sĩ nhận xét Tzuyang có cơ chế tiêu hóa đặc biệt. Cô không giữ thức ăn lâu trong dạ dày mà đẩy nhanh xuống ruột. Điều này giống như đổ nước vào chiếc bình có đáy bị nứt: liên tục vào, liên tục ra. Nhờ vậy, cơ thể không đủ thời gian để hấp thụ chất béo trong thức ăn.

Thức ăn chỉ khiến người ta tăng cân nếu được giữ lại và chuyển hóa thành mỡ. Ngược lại, khi thức ăn đi qua quá nhanh, cơ thể không kịp hấp thu đầy đủ. Đây cũng là lý do Tzuyang ăn nhiều vẫn không mập.

Tuy nhiên, tiêu hóa quá nhanh không hẳn là dấu hiệu tích cực. Tzuyang từng chia sẻ cô có vấn đề về đường ruột, thường xuyên phải vào nhà vệ sinh giữa lúc quay video. Bác sĩ Seo nhận định đây có thể là hậu quả của việc ruột không hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng.

Một số người khác cũng có thể ăn nhiều mà không tăng cân. Ví dụ, Kim Dong Eun, huấn luyện viên thể hình nổi tiếng, cao 1,6 m, nặng 52 kg, có khả năng ăn rất khỏe. Tuy nhiên, cô giữ được vóc dáng nhờ khối lượng cơ lớn và quá trình trao đổi chất cao.

Huấn luyện viên thể hình nổi tiếng Kim Dong Eun có khả năng ăn khỏe nhờ khối lượng cơ lớn và quá trình trao đổi chất hiệu quả. Ảnh: KBS, @kimdongeun_foret_official/Instagram.

Trường hợp khác là Hyun Joo Yup, cựu cầu thủ bóng rổ cao 1,96 m. Cơ thể to lớn giúp anh ăn được nhiều. Nhưng vì không có nhiều cơ, lại hấp thụ thức ăn tốt, anh dễ tăng cân nếu ăn quá mức.

Một yếu tố nữa khiến người ta dễ tăng cân là ăn quá nhanh. Cơ thể cần khoảng 20 phút để cảm thấy no. Nếu ăn trong 10 phút, não không kịp phát tín hiệu dừng. Lúc đó, người ăn tiếp tục nạp vào dù đã đủ.

Tốc độ ăn cũng là lý do các “thánh ăn” không dễ cảm thấy no. Họ ăn nhiều và rất nhanh, khiến cảm giác no bị trì hoãn.

Mỗi người có cơ chế tiêu hóa khác nhau. Có người hấp thu triệt để, có người đào thải nhanh. Có người khi ăn vào sẽ tăng cân, có người bị tiêu chảy hay nôn ói.

“Đừng ghen tị với các YouTuber mukbang. Hãy hiểu rõ cơ thể mình và ăn uống đúng cách để giữ sức khỏe”, bác sĩ Seo nhấn mạnh.