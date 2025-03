Vì sao Tizi Đích Lép ly hôn dù không có người thứ ba

Tizi Đích Lép "đường ai nấy đi" sau 11 năm hẹn hò và 2 năm chung sống. Không có người thứ ba hay mâu thuẫn tài chính, sự lệ thuộc cảm xúc là nguyên nhân khiến mối quan hệ tan vỡ.

Hôn nhân của cặp Tizi - Đích Lép tan vỡ khiến nhiều người tiếc nuối. Ảnh: Huỳnh Quang Minh/FB.

Ngày 6/3, cặp influencer đình đám Quang Minh (Đích Lép) và Việt Trúc (Tizi) chính thức tuyên bố ly hôn sau hơn 13 năm bên nhau. Họ yêu nhau từ năm 18 tuổi, trải qua hơn một thập kỷ gắn bó trước khi kết hôn vào tháng 4/2023.

Cặp đôi từng là hình mẫu lý tưởng của tình yêu dài lâu. Tuy nhiên, chưa đầy hai năm sau hôn lễ, họ quyết định chia tay, đặt ra nhiều suy ngẫm về bản chất của tình yêu và hôn nhân.

Không có sự xuất hiện của người thứ ba hay mâu thuẫn tài chính, nguyên nhân rạn nứt của cặp đôi xuất phát từ một yếu tố ít được nhắc đến nhưng phổ biến trong nhiều mối quan hệ: sự lệ thuộc cảm xúc quá mức, hay còn gọi là "toxic attachment" (gắn bó độc hại).

Cảm xúc phá huỷ tình yêu

Trong bài đăng chia sẻ về nguyên nhân ly hôn trên trang cá nhân, Đích Lép thừa nhận bản thân có xu hướng lệ thuộc tình cảm vào bạn đời. Anh mô tả tình yêu dành cho vợ không chỉ là sự gắn kết, mà trở thành trung tâm chi phối mọi quyết định và cảm xúc trong cuộc sống. Anh làm tất cả vì vợ, nhưng không phải vì chính mình.

Theo Sherry Gaba (Mỹ), chuyên gia trị liệu tâm lý kiêm huấn luyện viên cuộc sống (life coach), gắn bó tình cảm là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tinh thần, nhưng không phải mối quan hệ nào cũng mang lại sự bình yên.

Có 2 dạng gắn bó độc hại phổ biến: "gắn bó lo âu" và "gắn bó né tránh". Những người có kiểu gắn bó lo âu thường sợ bị bỏ rơi, luôn cần sự xác nhận từ đối phương để cảm thấy an toàn. Ngược lại, những người có kiểu gắn bó né tránh lại có xu hướng giữ khoảng cách, ngại bộc lộ cảm xúc và khó duy trì sự thân mật lâu dài.

Đặt ranh giới giúp tình yêu bớt ngột ngạt. Ảnh minh họa: Boris Ivas/Pexels.

Trong trường hợp của Đích Lép, anh tự nhận mình có xu hướng gắn bó lo âu. Anh không có cơ chế đối phó lành mạnh với áp lực, thường chịu đựng tiêu cực một mình thay vì tìm cách giải quyết vấn đề cùng bạn đời. Điều này vô tình tạo áp lực lớn lên người vợ, khiến cô cảm thấy cần phải rời đi để giúp anh tìm lại chính mình.

Theo Psychology Today, thực tế, không ít cặp đôi bước vào hôn nhân với mong muốn gắn kết lâu dài, nhưng lại đối diện với những thách thức mà họ không lường trước. Hôn nhân không đơn thuần là sự lãng mạn kéo dài, mà đòi hỏi cả hai cùng trưởng thành, độc lập và hỗ trợ nhau phát triển.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tình yêu có thể trở thành sự lệ thuộc cảm xúc, khiến một trong hai người cảm thấy bất an, lo lắng và luôn cần sự xác nhận từ nửa kia. Đây chính là dấu hiệu của kiểu gắn bó lo âu (anxious attachment), một trong những nguyên nhân dẫn đến những mối quan hệ độc hại.

Những người có kiểu gắn bó lo âu thường cảm thấy bản thân không đủ tốt, sợ bị bỏ rơi và luôn đòi hỏi sự quan tâm liên tục. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chính họ mà còn tạo áp lực lớn cho đối phương. Khi tình yêu biến thành sự lệ thuộc, mối quan hệ dễ trở nên mất cân bằng và căng thẳng.

Cách ứng phó

Giao tiếp rõ ràng và đặt ranh giới lành mạnh là chìa khóa để duy trì một mối quan hệ cân bằng. Những người có kiểu gắn bó lo âu thường cần sự trấn an, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đời phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cảm xúc của họ.

Một số nguyên tắc quan trọng gồm:

Nhận diện cảm xúc cá nhân: Không phải mọi lo lắng đều xuất phát từ hành động của đối phương, mà có thể bắt nguồn từ những tổn thương bên trong.

Đặt ranh giới rõ ràng: Không phải lúc nào bạn cũng có thể có mặt để trấn an đối phương, và sự độc lập trong cảm xúc giúp duy trì sự cân bằng.

Tránh nhượng bộ tiêu cực: Nếu đối phương thường xuyên ghen tuông hoặc hoảng loạn về mối quan hệ, việc xoa dịu ngay lập tức có thể vô tình củng cố những cảm xúc tiêu cực.

Tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp: Nếu vấn đề trở nên nghiêm trọng, tham vấn tâm lý có thể giúp người có gắn bó lo âu xây dựng cơ chế đối phó lành mạnh hơn.

Gắn bó lo âu khiến tình yêu trở thành sự lệ thuộc. Ảnh minh họa: Samson Katt/Pexels.

Tuy nhiên, chuyên gia Sherry Gaba, tác giả sách Love Smacked: How to Stop the Cycle of Relationship Addiction and Codependency to Find Everlasting Love (tạm dịch: Vòng xoáy tình yêu: Cách chấm dứt vòng lặp phụ thuộc và đồng phụ thuộc để tìm kiếm tình yêu bền vững), cho biết không phải mối quan hệ nào cũng có thể duy trì nếu một trong hai người liên tục cảm thấy kiệt sức vì phải trấn an và chịu đựng cảm xúc tiêu cực từ đối phương.

Khi tình yêu trở thành gánh nặng, việc rời đi đôi khi là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ sức khỏe tinh thần của cả hai. Sau một mối quan hệ đầy áp lực, dành thời gian phục hồi và nhận diện những dấu hiệu của sự lệ thuộc cảm xúc có thể giúp mỗi người xây dựng những kết nối bền vững hơn trong tương lai.