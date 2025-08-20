Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Giáo dục

VIDEO MỚI

Sinh vat co dai dang so hon khung long hinh anh

Sinh vật cổ đại đáng sợ hơn khủng long

20:06 24/9/2024 20:06 24/9/2024 Giáo dục 4.0K

Megalodon là một trong những sinh vật cổ đại có kích thước khổng lồ và khả năng săn mồi đáng sợ. Chúng có thể là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu loài săn mồi đỉnh cao nhất.

Bat ngo voi nganh Dong phuong hoc hinh anh

Bất ngờ với ngành Đông phương học

20:00 26/5/2024 20:00 26/5/2024 Giáo dục 1.1K

TS Hồ Minh Quang - Trưởng khoa Đông phương học, ĐH KHXH&NV - cho biết sinh viên ngành này có thể đảm nhận nhiều vị trí ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ lợi thế lớn về mặt kỹ năng.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý