Viêm gan virus là bệnh gì?

Viêm gan virus là căn bệnh nguy hiểm do các virus như viêm gan A, B, C, D và E gây ra. Bệnh gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như xơ gan, ung thư gan.

Viêm gan siêu vi rất phổ biến.có thể ảnh hưởng mọi lứa tuổi. Ảnh: Healthtips.

Viêm gan virus, hay viêm gan siêu vi, là viêm và tổn thương tế bào gan do nhiễm trùng. Có nhiều loại và nguyên nhân khác nhau của viêm gan.

Gan là cơ quan cần thiết để loại bỏ độc tố khỏi máu, lưu trữ vitamin và sản xuất hormone cùng với các chức năng khác. Viêm gan virus có thể phá vỡ các quá trình quan trọng này, gây ra các mối quan tâm về sức khỏe khác nhau.

Viêm gan làm tổn thương gan và gây sẹo gan, gọi là xơ gan. Xơ gan có thể gây ung thư gan, suy gan và không qua khỏi.

Viêm gan siêu vi phổ biến như thế nào?

Theo Mayo Clinic, gan chuyển hóa thức ăn bạn ăn thành năng lượng. Gan cũng làm sạch rượu và các chất độc khác khỏi máu, giúp dạ dày và ruột tiêu hóa thức ăn và tạo ra các protein mà cơ thể cần để kiểm soát và ngăn ngừa chảy máu.

Viêm gan do virus bao gồm viêm gan A, B, C, D và E. Mỗi loại viêm gan do virus lây truyền đều có một loại virus khác nhau gây ra.

Viêm gan siêu vi rất phổ biến. Bệnh có thể ảnh hưởng mọi lứa tuổi. Viêm gan A ảnh hưởng đến phụ nữ và nam giới theo những cách tương tự nhau. Viêm gan B và C ảnh hưởng đến phụ nữ khác với nam giới.

Triệu chứng

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), các triệu chứng của viêm gan do virus tương tự nhau ở tất cả loại viêm gan. Chúng bao gồm:

Sốt nhẹ (nhiệt độ từ 37,5°C đến 38,3°C)

Mệt mỏi

Mất cảm giác thèm ăn

Đau bụng

Nôn mửa

Đau dạ dày

Nước tiểu sẫm màu

Phân có màu đất sét

Đau khớp

Vàng da

Những người mới bị nhiễm có nhiều khả năng có một hoặc nhiều triệu chứng này, nhưng một số người bị viêm gan siêu vi không có bất kỳ triệu chứng nào.

Tất cả loại viêm gan virus đều gây đau bụng, mệt mỏi, sốt nhẹ hay vàng da. Ảnh: Medicalnewstoday.

Nguyên nhân

- Viêm gan A:

Viêm gan A là do nhiễm virus viêm gan A (HAV). Loại viêm gan này thường lây truyền qua việc tiêu thụ thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm bởi phân của người bị nhiễm viêm gan A.

- Viêm gan B:

Viêm gan B lây truyền qua tiếp xúc với dịch cơ thể có khả năng lây nhiễm, chẳng hạn máu, dịch tiết âm đạo hoặc tinh dịch, có chứa virus viêm gan B (HBV). Sử dụng ma túy tiêm chích, quan hệ tình dục với bạn tình bị nhiễm bệnh hoặc dùng chung dao cạo râu với người bị nhiễm bệnh sẽ làm tăng nguy cơ mắc viêm gan B.

- Viêm gan C:

Viêm gan C xuất phát từ virus viêm gan C (HCV). Viêm gan C lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể bị nhiễm bệnh, thường là qua tiêm chích ma túy và quan hệ tình dục.

- Viêm gan D:

Còn được gọi là viêm gan Delta, viêm gan D là bệnh gan nghiêm trọng do virus viêm gan D (HDV) gây ra. HDV lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu bị nhiễm bệnh. Viêm gan D là dạng viêm gan hiếm gặp chỉ xảy ra khi kết hợp với nhiễm viêm gan B. Virus viêm gan D không thể sinh sôi nếu không có sự hiện diện của viêm gan B.

- Viêm gan E:

Viêm gan E là căn bệnh lây truyền qua đường nước do virus viêm gan E (HEV) gây ra. Viêm gan E chủ yếu được tìm thấy ở những khu vực có điều kiện vệ sinh kém và thường là kết quả của việc ăn phải phân làm ô nhiễm nguồn nước.