Viên kim cương đen lớn nhất thế giới

  • Thứ tư, 12/11/2025 10:04 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Viên kim cương đen lớn nhất thế giới mang tên “The Black Falcon” do nhà chế tác Antwerp tạo ra, thể hiện kỹ thuật và nghệ thuật đỉnh cao.

Viên kim cương chế tác lớn nhất thế giới hiện nằm ở Bỉ. Ảnh minh họa: Britannica.

Giới kim hoàn quốc tế đang hướng sự chú ý về thành phố Antwerp (Bỉ), “thủ phủ kim cương” của thế giới, sau khi Trung tâm Kim cương Thế giới Antwerp (AWDC) xác nhận doanh nhân người bản địa Peter Herbosch hiện sở hữu viên kim cương chế tác lớn nhất thế giới, mang tên The Black Falcon (Chim ưng đen).

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn thông tin từ AWDC, viên kim cương này có nguồn gốc từ Guinea, được phát hiện vào năm 2008 với trọng lượng ban đầu lên tới 887,22 carat. Sau quá trình cắt gọt công phu, viên đá hoàn thiện có trọng lượng 612,34 carat, trở thành kiệt tác hiếm có trong ngành chế tác kim cương toàn cầu.

Khác với những viên kim cương trắng truyền thống, The Black Falcon là kim cương đen, loại đá quý nổi tiếng vì độ cứng và cấu trúc đặc biệt, khiến quá trình cắt gọt trở nên vô cùng phức tạp.

Để đạt được hình dạng cuối cùng là đầu chim ưng - biểu tượng của sức mạnh và sự chính xác, nhà chế tác Peter Herbosch đã phải mất tới 7 năm lao động liên tục, kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại, độ tinh vi và nghệ thuật tạo hình thủ công.

Giới chuyên môn đánh giá, việc hoàn thiện viên The Black Falcon không chỉ là một thành tựu kỹ thuật vượt bậc mà còn là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ và tay nghề truyền thống của thợ kim hoàn Antwerp, nơi được mệnh danh là “trái tim của ngành kim cương thế giới” khi là nơi xử lý tới khoảng 80% lượng kim cương thô và một nửa số kim cương đã đánh bóng trên thị trường quốc tế.

Tay đua F1 của Ferrari cầu hôn bạn gái người mẫu 23 tuổi

Sau thời gian giữ kín mối quan hệ, tay đua Ferrari Charles Leclerc chính thức đính hôn với người mẫu Alexandra Saint Mleux, tặng cô chiếc nhẫn kim cương 6 carat có giá 525.000 USD.

08:06 4/11/2025

Biểu tượng quyền lực của Hoàng đế Napoléon tái xuất sau 200 năm

Chiếc trâm chạm kim cương, biểu tượng quyền lực của vị hoàng đế lừng danh nước Pháp, từng thất lạc giữa chiến trường Waterloo, sẽ được đấu giá tại Geneva với giá trị lịch sử hiếm có.

17:26 4/11/2025

Đồng hồ độc nhất vô nhị 1,3 triệu USD của chồng Selena Gomez ở lễ cưới

Chiếc đồng hồ Jacob & Co. trên tay chú rể Benny Blanco được phủ kín kim cương Ashoka với tổng trọng lượng 22,44 carat, bao trùm toàn bộ viền, mặt số và dây đeo.

06:26 2/10/2025

Hào nhoáng và quyền lực trên đường đua F1

On the Grid của tác giả Luke Smith, cũng là một nhà báo chuyên viết về đua xe Công thức 1 và thể thao mô tô, không chỉ tái hiện những pha tranh tài nghẹt thở của F1 mà còn phơi bày thế giới xa hoa phía sau đường đua. Từ vé xem Monaco lên tới 100.000 USD đến du thuyền phủ kín bến cảng, F1 trở thành sân khấu của giới siêu giàu, thương hiệu xa xỉ và người nổi tiếng. Song song với hào quang là cuộc chạy đua công nghệ, nỗi ám ảnh an toàn và sự tôn sùng các tay đua như biểu tượng văn hóa đại chúng.

'Ngay Doc than' bi tho o hinh anh

'Ngày Độc thân' bị thờ ơ

2 giờ trước 08:06 12/11/2025

Nhiều người tiêu dùng Trung Quốc bày tỏ sự mệt mỏi trước các hình thức khuyến mãi rối rắm, yêu cầu kết hợp nhiều mã giảm giá hoặc mua theo trình tự phức tạp.

Theo Hương Giang/Vietnamplus

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

